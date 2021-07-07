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Формула 1 Новость

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре

Автор:
, Главный редактор

На создание продвинутой установки для цифровых испытаний у Скудерии ушло два года

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре

Команда Ferrari официально объявила о завершении работ над своим новым симулятором. В ближайшие недели установка будет откалибрована, а в сентябре Скудерия планирует начать ее полноценное использование.

При этом использующийся сейчас симулятор не планируется выводить из эксплуатации. Он будет задействован в дальнейшей работе с цифровой моделью нынешнего болида – в частности, для работы с настройками по ходу гоночных уик-эндов. Также он будет использоваться в рамках подготовки молодых гонщиков команды – включая россиянина Роберта Шварцмана, выступающего сейчас в Формуле 2.

Новый же симулятор будет полностью отдан под обкатку цифровой модели болида 2022 года, который создается по радикально изменившимся техтребованиям.

Работы над симулятором (и отдельным зданием для него) велись в течение последних двух лет. Ключевым подрядчиком при этом была британская компания Dynisma – примечательно, что ее руководитель Эшли Ворн в прошлом работал в Ferrari в роли инженера.

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