Новый сезон сериала Netflix о Ф1 покажут 11 марта

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Формула 1 и стриминговый сервис Netflix объявили, что новый сезон сериала Drive To Survive будет представлен онлайн 11 марта – за девять дней до старта нового чемпионата Формулы 1.

Это уже четвертый сезон документального шоу. Третий сезон стал самым рейтинговым фильмом на Neflix в истории сервиса. Считается, что сериал помог привлечь в автоспорт новых болельщиков, особенно из Северной Америки.

Новый сезон по большей части будет посвещен противостоянию команд Mercedes и Red Bull, включая драматический финал в Абу-Даби в декабре прошлого года. При этом чемпиона Макса Ферстаппена мы увидим в фильме лишь отчасти, как как еще в октябре он признался, что отказался сниматься, так как создатели фильма все искажают.

Вряд ли мы увидим и комментарий Льюиса Хэмилтона по поводу поражения в Абу-Даби. С тех пор он ни разу не общался с прессой и вряд ли сделал исключение для Netflix.