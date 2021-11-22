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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Новый рекорд Хэмилтона: победа на 30 разных трассах

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Ближайшим конкурентом британца остается Михаэль Шумахер. Он побеждал в Формуле 1 на 23 разных автодромах

Новый рекорд Хэмилтона: победа на 30 разных трассах

Льюис Хэмилтон одержал в Катаре 102-ю победу в своей карьере и, казалось бы, уже побил все возможные рекорды Формулы 1. Однако в Лосаиле он сделал очередное для себя достижение, выиграв на 30-й в своей карьере в Ф1 трассе.

Для сравнения, второе место среди пилотов Формулы 1 по числу побед на разных трассах занимает Михаэль Шумахер: он выигрывал в 23 разных местах. Ален Прост побеждал на 22 разных трассах, а Себастьян Феттель на 21. Следом идут Найджел Менселл и Фернандо Алонсо, которые побеждали на 19 разных автодромах.

Седьмое место в рейтинге занимает Айртон Сенна, побеждавший в Формуле 1 на 17 разных трассах.

Напомним, что в этом рейтинге преимущество имеют современные пилоты, так как география Формулы 1 постоянно расширяется. Так, Хэмилтон сможет улучшить свой результат, если выиграет на новой трассе в Джидде, где ранее Гран При Ф1 не проводились. Там гонка пойдет уже в начале декабря.

Количество побед Хэмилтона на разных трассах

  Трасса Победы
1 Монреаль 7
2 Индианаполис 1
3 Хунгароринг 8
4 Фуджи 1
5 Мельбурн 2
6 Монако 3
7 Сильверстоун 8
8 Хокенхайм 3
9 Шанхай 6
10 Сингапур 4
11 Истанбул 2
12 Спа 4
13 Нюрбургринг 2
14 Яс-Марина 5
15 Монца 5
16 Остин 5
17 Куала-Лумпур 1
18 Сахир 5
19 Барселона 6
20 Сузука 4
21 Сочи 5
22 Шпильберг 2
23 Мехико 2
24 Интерлагос 3
25 Баку 1
26 Поль-Рикар 2
27 Муджелло 1
28 Портимао 2
29 Имола 1
30 Лосаил 1
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