Новый рекорд Хэмилтона: победа на 30 разных трассах

Льюис Хэмилтон одержал в Катаре 102-ю победу в своей карьере и, казалось бы, уже побил все возможные рекорды Формулы 1. Однако в Лосаиле он сделал очередное для себя достижение, выиграв на 30-й в своей карьере в Ф1 трассе.

Для сравнения, второе место среди пилотов Формулы 1 по числу побед на разных трассах занимает Михаэль Шумахер: он выигрывал в 23 разных местах. Ален Прост побеждал на 22 разных трассах, а Себастьян Феттель на 21. Следом идут Найджел Менселл и Фернандо Алонсо, которые побеждали на 19 разных автодромах.

Седьмое место в рейтинге занимает Айртон Сенна, побеждавший в Формуле 1 на 17 разных трассах.

Напомним, что в этом рейтинге преимущество имеют современные пилоты, так как география Формулы 1 постоянно расширяется. Так, Хэмилтон сможет улучшить свой результат, если выиграет на новой трассе в Джидде, где ранее Гран При Ф1 не проводились. Там гонка пойдет уже в начале декабря.

Количество побед Хэмилтона на разных трассах

Трасса Победы 1 Монреаль 7 2 Индианаполис 1 3 Хунгароринг 8 4 Фуджи 1 5 Мельбурн 2 6 Монако 3 7 Сильверстоун 8 8 Хокенхайм 3 9 Шанхай 6 10 Сингапур 4 11 Истанбул 2 12 Спа 4 13 Нюрбургринг 2 14 Яс-Марина 5 15 Монца 5 16 Остин 5 17 Куала-Лумпур 1 18 Сахир 5 19 Барселона 6 20 Сузука 4 21 Сочи 5 22 Шпильберг 2 23 Мехико 2 24 Интерлагос 3 25 Баку 1 26 Поль-Рикар 2 27 Муджелло 1 28 Портимао 2 29 Имола 1 30 Лосаил 1