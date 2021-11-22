Новый рекорд Хэмилтона: победа на 30 разных трассах
Ближайшим конкурентом британца остается Михаэль Шумахер. Он побеждал в Формуле 1 на 23 разных автодромах
Льюис Хэмилтон одержал в Катаре 102-ю победу в своей карьере и, казалось бы, уже побил все возможные рекорды Формулы 1. Однако в Лосаиле он сделал очередное для себя достижение, выиграв на 30-й в своей карьере в Ф1 трассе.
Для сравнения, второе место среди пилотов Формулы 1 по числу побед на разных трассах занимает Михаэль Шумахер: он выигрывал в 23 разных местах. Ален Прост побеждал на 22 разных трассах, а Себастьян Феттель на 21. Следом идут Найджел Менселл и Фернандо Алонсо, которые побеждали на 19 разных автодромах.
Седьмое место в рейтинге занимает Айртон Сенна, побеждавший в Формуле 1 на 17 разных трассах.
Напомним, что в этом рейтинге преимущество имеют современные пилоты, так как география Формулы 1 постоянно расширяется. Так, Хэмилтон сможет улучшить свой результат, если выиграет на новой трассе в Джидде, где ранее Гран При Ф1 не проводились. Там гонка пойдет уже в начале декабря.
Количество побед Хэмилтона на разных трассах
|Трасса
|Победы
|1
|Монреаль
|7
|2
|Индианаполис
|1
|3
|Хунгароринг
|8
|4
|Фуджи
|1
|5
|Мельбурн
|2
|6
|Монако
|3
|7
|Сильверстоун
|8
|8
|Хокенхайм
|3
|9
|Шанхай
|6
|10
|Сингапур
|4
|11
|Истанбул
|2
|12
|Спа
|4
|13
|Нюрбургринг
|2
|14
|Яс-Марина
|5
|15
|Монца
|5
|16
|Остин
|5
|17
|Куала-Лумпур
|1
|18
|Сахир
|5
|19
|Барселона
|6
|20
|Сузука
|4
|21
|Сочи
|5
|22
|Шпильберг
|2
|23
|Мехико
|2
|24
|Интерлагос
|3
|25
|Баку
|1
|26
|Поль-Рикар
|2
|27
|Муджелло
|1
|28
|Портимао
|2
|29
|Имола
|1
|30
|Лосаил
|1
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