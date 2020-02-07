Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1
В компании уверены, что технологии Ф1 не применимы к обычным автомобилям.
С 2021 года в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, одной из целей которого было привлечение в чемпионат новых автопроизводителей. Одним из потенциальных кандидатов считается BMW, которая покинула Ф1 в 2009 году. Однако, немецкой марке современные технологии Ф1 по-прежнему не кажутся привлекательными.
«Гибридный турбодвигатель V6 не имеет ничего общего с тем, что мы делаем для дорожных машин, – сказал босс автоспортивной программы BMW Йенс Марквардт в интервью Auto Bild. – С инженерной точки зрения я могу только снять шляпу перед тем, что делают в Ф1. Но это технология не имеет отношения к дорожным машинам».
Сейчас основой автоспортивной деятельности BMW является Формула E, где компания имеет команду совместно с Andretti.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1
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