Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1

Поделились
Комментарии
Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1
Автор:
, редактор
7 февр. 2020 г., 08:10

В компании уверены, что технологии Ф1 не применимы к обычным автомобилям.

С 2021 года в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, одной из целей которого было привлечение в чемпионат новых автопроизводителей. Одним из потенциальных кандидатов считается BMW, которая покинула Ф1 в 2009 году. Однако, немецкой марке современные технологии Ф1 по-прежнему не кажутся привлекательными.

«Гибридный турбодвигатель V6 не имеет ничего общего с тем, что мы делаем для дорожных машин, – сказал босс автоспортивной программы BMW Йенс Марквардт в интервью Auto Bild. – С инженерной точки зрения я могу только снять шляпу перед тем, что делают в Ф1. Но это технология не имеет отношения к дорожным машинам».

Сейчас основой автоспортивной деятельности BMW является Формула E, где компания имеет команду совместно с Andretti.

Читайте также:

Следующая новость
«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull

Предыдущая новость

«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull

Следующая новость

Браун: Руководство Формулы 1 заботит судьба Williams

Браун: Руководство Формулы 1 заботит судьба Williams
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull

2
Формула 1

Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1

3
MotoGP

Пятеро на выход? Кто под угрозой в MotoGP

4
Формула 1

Haas первой в Формуле 1 показала машину на 2020 год

5
Формула 1

Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Браун: Руководство Формулы 1 заботит судьба Williams
F1

Браун: Руководство Формулы 1 заботит судьба Williams

Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1
F1

Новый регламент не убедил BMW прийти в Формулу 1

«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull
F1

«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull

Первую Ferrari Шумахера продадут на аукционе
F1

Первую Ferrari Шумахера продадут на аукционе

Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая
F1

Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.