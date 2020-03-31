Новый регламент Формулы 1 могут отложить до 2023 года. Команды уже договорились

Формула 1 может еще на год отложить вступление в силу нового технического регламента. Из-за эпидемии коронавируса и переноса первых восьми Гран При сезона этот срок уже перенесли с 2021 год на 2022-й. Однако, команды хотели бы сохранить действующие правила еще на год и перейти на новые только в сезоне-2023.

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, первым публично озвучивший идею, связал такое желание с финансовыми интересами.

«Мы обсуждаем перенос правил еще на один год, – рассказал Хорнер в интервью BBC. – По-моему, устраивать гонку расходов в 2021 году было бы безответственно. И кажется, мы достигли согласия. Но его должна ратифицировать FIA.

Сейчас нам нужнее всего стабильность. Мы знаем, что с переменами всегда приходят затраты. И сейчас самым ответственным способом сократить расходы стало бы сохранение стабильности в правилах и заморозка конструкции машин».

По мнению Хорнера, ограничения на разработку болидов существенно снизят расходы: «Заморозка 60 % шасси на ближайшие 18 месяцев кардинальным образом сократит затраты команд. Не важно, Red Bull это или Williams».