Новый регламент Формулы 1 могут отложить до 2023 года. Команды уже договорились
Участники Формулы 1 обеспокоены своим финансовым положением и видят выход в переносе работ над совершенно новыми машинами на более поздний срок
Формула 1 может еще на год отложить вступление в силу нового технического регламента. Из-за эпидемии коронавируса и переноса первых восьми Гран При сезона этот срок уже перенесли с 2021 год на 2022-й. Однако, команды хотели бы сохранить действующие правила еще на год и перейти на новые только в сезоне-2023.
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, первым публично озвучивший идею, связал такое желание с финансовыми интересами.
«Мы обсуждаем перенос правил еще на один год, – рассказал Хорнер в интервью BBC. – По-моему, устраивать гонку расходов в 2021 году было бы безответственно. И кажется, мы достигли согласия. Но его должна ратифицировать FIA.
Сейчас нам нужнее всего стабильность. Мы знаем, что с переменами всегда приходят затраты. И сейчас самым ответственным способом сократить расходы стало бы сохранение стабильности в правилах и заморозка конструкции машин».
По мнению Хорнера, ограничения на разработку болидов существенно снизят расходы: «Заморозка 60 % шасси на ближайшие 18 месяцев кардинальным образом сократит затраты команд. Не важно, Red Bull это или Williams».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Новый регламент Формулы 1 могут отложить до 2023 года. Команды уже договорились
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