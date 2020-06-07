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Формула 1 / Аналитика

Новый регламент Ф1 введет ограничения на выхлоп. Финансовые

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Новый регламент Ф1 введет ограничения на выхлоп. Финансовые
Автор:
, технический эксперт
7 июн. 2020 г., 11:09

На фоне глобальных изменений, которые ждут Большие Призы уже в ближайшее время, едва не остались незамеченными новые требования к выхлопной системе. Между тем, они весьма интересны

Когда Всемирный совет утвердил новые правила Формулы 1, FIA сразу опубликовала свежий вариант главных документов, включающих не один десяток страниц убористым текстом. Но лишь недавна стала доступна версия, в которой все отличия от предыдущей выделены цветом, как традиционно делалось прежде в случае изменений.

Мы уже писали, что с будущего года стартовая масса машин вырастет с 643 до 649 кг, что силовые установки прибавят в весе, а днища подрежут в районе задних колес

Но, как оказалось, на самом деле изменений в правилах намного больше. «Разноцветный» вариант позволил отыскать множество интересных подробностей, прежде ускользнувших от внимания – одна из них касается работы выхлопной системы.

Статья 23.3 Спортивного регламента в новой редакции гласит, что с сезона-2021 команды вправе использовать только восемь комплектов выхлопа для каждой машины по ходу чемпионата. Одновременно вводится система наказаний за перерасход – она аналогична той, что уже много лет применяется для силовых установок.

Изначально эти изменения планировалось ввести одновременно с переходом на граунд-эффект – но его, как известно, отложили минимум до 2022-го, а вот лимит на выхлоп решили не переносить.

Прежде выхлопная система считалась отдельным узлом автомобиля, и к ней никогда не применялись подобные количественные органичения. Команды традиционно проектировали эти детали самостоятельно или же получали вместе с остальными компонентами от производителя моторов.

Среди прочего не существовало ограничений на используемые материалы, что открывало простор для изысканий по экономии веса за счет экзотических сплавов. Подобный подход требовал значительно больших расходов: выхлоп не только сам по себе стоил дороже, но и менять его приходилось чаще по соображениям надежности.

Как правило – в лучших традициях Ф1 – в отсутствии каких-либо ограничений команды меняли всю систему целиком перед каждой гонкой. В 2019-м McLaren пошла даже дальше и на протяжении трех Гран При подряд, в Бахрейне, Китае и Баку, проводила дополнительные замены обоим пилотам между квалификацией и гонкой.

Правила закрытого парка допускают это, если при этом новая деталь аналогична старой. Но такие действия свидетельствуют, сколь невысок ресурс используемых элементов.

Формуле 1 еще предстоит отыскать себя в новой пост-вирусной реальности, и пример с выхлопом отлично иллюстрирует, как организаторы чемпионата могут серьезно сократить расходы участников, никак не повлияв при этом на исход гонок.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Мэтт Сомерфилд

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