Новый провал Квята и блеск Ферстаппена. Герои и неудачники квалификации в Бразилии

Герои

Макс Ферстаппен

Что Макс – король «Интерлагоса», для нас не новость. Но сегодня голландец был чертовски хорош. Фактически, в третьем сегменте он соревновался только сам с собой. Да, в первой попытке он выиграл у Феттеля всего восемь тысячных, а Себ после финиша посетовал на проблемы в последнем повороте. Но ведь и Макс в той попытке, говоря его словами (в цензурном варианте) «облажался».

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Steven Tee / Motorsport Images

А когда Ферстаппен смог поехать на полную мощность, его отрыв вырос до внушительных по бразильским меркам 0,123 секунды. Но никто – ни Ferrari, ни Mercedes – не смогли и первого времени голландца переплюнуть.

Пьер Гасли

Идеальный пример того, как надо ехать, когда тебя выкидывают из топ-команды. Кажется, проведи француз весь сезон в Toro Rosso, у Карлоса Сайнса был бы серьезный конкурент в борьбе за статус лучшего середняка. Пьер уже в четвертый раз подряд пробился в Q3, а его гонки без очков бывают связаны с проблемами машины, но не пилота.

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Сегодня Гасли вновь показал идеальную работу, и в неожиданном отсутствии пилотов McLaren стал лучшим из середняков. А завтра будет стартовать с одного ряда с Алексом Элбоном, отнявшим у него место в Red Bull. Ох, жарко будет.

Ромен Грожан

Этот сезон для Грожана можно описать фразой «Что такое машина Haas и как с ней бороться». Вопрос этот, конечно, риторический, и ответа на него Ромен за целый год не нашел. Однако в Сан-Паулу дела у него пока идут куда лучше, чем все последние… недели? Месяцы?

Ромен Грожан, Haas F1 Team VF-19 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Выход двумя машинами в третий сегмент – уже подвиг для Haas. Но и там американские болиды не затерялись. А Грожану удалось всерьез побороться за статус лучшего из остальных – не хватило 17 тысячных. Если теперь получится хотя бы удержаться в десятке в гонке, уже будет праздник.

Неудачники

Карлос Сайнс

Лучший середняк сезона в Бразилии должен бы продолжать отчаянную борьбу за шестую строчку в чемпионате – Алекс Элбон очень стабилен и его машина лучше, но между ними всего четыре очка разрыва. Однако проблемы с техникой практически лишили Карлоса всех шансов.

Карлос Сайнс, McLaren MCL34 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Еще не успев проехать прогревочный круг в первом сегменте, Сайнс был вынужден прижаться к обочине, грустно сообщив по радио об отказе силовой установки. До боксов Карлос доехал, но в McLaren решили не рисковать, и чтобы не усугубить поломку отправили машину не на трассу, а на проверку. «Интерлагос», конечно, трасса удобная для обгонов, но даже прорыв в десятку с 20-го места уже будет достижением.

Даниил Квят

Прекрасная форма Квята этого сезона по осени пожухла и опала, как лист. В шести последних квалификациях Даниил лишь раз сумел опередить Пьера Гасли, при том, что его партнер уже четвертый раз подряд пробился в решающий сегмент. Причем если раньше максимальным разрывом между ними были пять позиций в пользу француза, то в Бразилии их будет аж десять!

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Не выйти даже из первого сегмента, когда твой напарник рвет всех середняков – ужасный результат. Да, Квяту помешала помарка на решающем круге, но эту помарку допустил он сам. Радует лишь то, что контракт на 2020-й уже продлен.

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Валттери Боттас

Тот самый случай, когда ты ближе к Элбону, чем к настоящим лидерам. Валттери проиграл ближайшему сопернику 0,146 секунды. Скажете, не много? Во втором сегменте отставание 14-го места от девятого было меньше! И да, у Алекса Элбона финн выиграл всего 61 тысячную, так что если таец и выступает в отдельной от остальных лидеров подгруппе, то сегодня Боттас был там с ним.

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Перед этапом в Бразилии Валттери рассказывал про некий тайный план, который позволит ему победить Хэмилтона в следующем году. Давайте надеяться, что подобные результаты – не часть этого плана.