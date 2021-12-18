Новый президент FIA пригрозил Хэмилтону санкциями за пропуск награждения
По словам Мохаммеда Бин Сулайема, он не намерен прощать самого успешного гонщика современности за то, что тот не явился на гала-церемонию FIA
В Спортивном регламенте Ф1 прописана обязанность призеров каждого чемпионата мира лично присутствовать на итоговой церемонии награждения, которую проводит FIA. Несмотря на это, Льюис Хэмилтон и глава чемпионской команды Mercedes Тото Вольф отказались от поездки в Париж на мероприятие 2021 года, которое состоялось в минувший четверг.
Подобных отказов в новейшей истории спорта еще не было.
Для вновь избранного президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема, который сменил отработавшего максимально возможный срок Жана Тодта, этот эпизод стал первой возможностью проявить себя в новом качестве.
Говоря о ситуации с Льюисом, Бин Сулайем отметил: «В конце концов, правила есть правила.
Так что нам нужно изучить техническую сторону вопроса и установить, было ли нарушение. Я лично займусь этим».
Он добавил: «С одной стороны, мы должны следовать регламенту, но с другой – чемпион не должен испытывать дискомфорта в спорте.
Всегда легко быть приятным человеком. Это еще и недорого. Вдобавок, это мотивирует людей вокруг. Но если есть нарушение, прощать мы никого не будем».
Мехаммед Бин Сулайем на стартовой решетке
Фото: Сэм Блоксэм
Президент добавил, что сейчас важно установить, имело ли место нарушение правил. Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду под «прощением», чиновник ответил: «Прощать нужно обязательно, но закон есть закон. Мы разберемся с этим.
Я люблю повторять, что правила возникли не сами по себе. Их создал человек, и также они могут быть изменены или улучшены человеком. Правила для того и нужны, чтобы становиться лучше.
Я прекрасно понимаю, насколько раздосадован Льюис после всего случившегося, говоря коротко, он сломлен. Но нам все же надо установить, имело ли место нарушение.
Пока я не могу сказать этого. Я в должности президента всего несколько часов. Я только-только начал отвечать на вопросы и пока не имел возможности изучить факты».
Если Льюиса признают виновным, то наказание, скорее всего, будет носить финансовый, а не спортивный характер.
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