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Формула 1 Новости

Новый президент FIA написал Хэмилтону. Тот не ответил

Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Серхио Лильо
, Журналист (Испания)

Мохаммед Бин Сулайем выразил уверенность, что даже скандальный финал сезона в Абу-Даби не станет для семикратного чемпиона мира поводом оставить спорт

Новый президент FIA написал Хэмилтону. Тот не ответил

Льюис Хэмилтон фактически исчез из поля зрения после того, как дал интервью под подиумом гонки на «Яс-Марине», где финишировал вторым, проиграв на самом последнем круге всего сезона звание чемпиона мира Максу Ферстаппену. 

Команда Mercedes пробовала оспорить итоги гонки, но позже отказалась от этих планов – но ни ее представители, ни сам Льюис не приехали в Париж на церемонию награждения FIA. Уже тогда новый президент федерации Мохаммед Бин Сулайем пригрозил гонщику, что такой демарш может стать основанием для наказания. 

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В первые дни января Бин Сулайем приехал в Саудовскую Аравию, где проходит рейд-марафон «Дакар». Так репортеры вновь спросили его про семикратного чемпиона. На вопрос о том, не опасается ли он, что Льюис все же решил покинуть Ф1, даже несмотря на действующий контракт с McLaren, президент ответил: «Я не думаю, что он уйдет.

Давайте я спрошу вас: делал ли Льюис объявление о том, что больше не будет гоняться? Нет. Совершенно точно нет. Будучи гонщиком, ты сам говоришь от своего имени, а не позволяешь делать это слухам. 

Я уверен, что Льюис [продолжит выступления]. Он является важной частью гонок и, конечно, Формулы 1. Новая эта позолит ему пополнить список побед и достижений. Да и Ферстаппен по-прежнему там. 

Я совершенно уверен, что предстоящий сезон Формулы 1 будет захватывающим».

Бин Сулайем рассказал, что сам пробовал связаться с британским пилотом, но потерпел неудачу.

«Я направил ему несколько сообщений, – объяснил чиновник. – Думаю, пока он не готов с 100-процентному взаимодействию.

Я не виню его и понимаю его позицию, ведь сам гонщик – хотя он, конечно, на совсем ином уровне. 

Но правила есть правила. Для меня не имеет значения, идет ли речь о пилоте или о команде. Есть общий регламент, который требуется уважать. Как и FIA. Однако я предпочитаю судить о чем-то, лишь располагая верными фактами. 

Команда и Льюис знали, что не следует пропускать гала-вечер. Но они тоже люди, которые испытывают невероятный стресс и прессинг. 

Я уверен, что мы со всем разберемся. Нельзя думать лишь о прошлом, есть множество других вещей. И мы – люди будущего».

При этом Бин Сулайем признал, что спортивным властям стоит действовать так, чтобы не допускать подобных скандалов. 

«Я собираюсь внимательно изучить все, что происходило в Абу-Даби, – объяснил он. – После этого будет принято решение, причем без давления со стороны кого-либо. 

Моя работа в том, чтобы FIA оставалась единой. Я должен защищать ее, но это не значит, что нельзя взглянуть в наши собственные правила и внести туда нужные изменения. 

Я говорил это на самой первой своей пресс-конференции. Регламент – не книга богов. Его пишут люди, и люди могут улучшать и дорабатывать его. Так и будет». 

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