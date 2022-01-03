Новый президент FIA написал Хэмилтону. Тот не ответил

Льюис Хэмилтон фактически исчез из поля зрения после того, как дал интервью под подиумом гонки на «Яс-Марине», где финишировал вторым, проиграв на самом последнем круге всего сезона звание чемпиона мира Максу Ферстаппену.

Команда Mercedes пробовала оспорить итоги гонки, но позже отказалась от этих планов – но ни ее представители, ни сам Льюис не приехали в Париж на церемонию награждения FIA. Уже тогда новый президент федерации Мохаммед Бин Сулайем пригрозил гонщику, что такой демарш может стать основанием для наказания.

В первые дни января Бин Сулайем приехал в Саудовскую Аравию, где проходит рейд-марафон «Дакар». Так репортеры вновь спросили его про семикратного чемпиона. На вопрос о том, не опасается ли он, что Льюис все же решил покинуть Ф1, даже несмотря на действующий контракт с McLaren, президент ответил: «Я не думаю, что он уйдет.

Давайте я спрошу вас: делал ли Льюис объявление о том, что больше не будет гоняться? Нет. Совершенно точно нет. Будучи гонщиком, ты сам говоришь от своего имени, а не позволяешь делать это слухам.

Я уверен, что Льюис [продолжит выступления]. Он является важной частью гонок и, конечно, Формулы 1. Новая эта позолит ему пополнить список побед и достижений. Да и Ферстаппен по-прежнему там.

Я совершенно уверен, что предстоящий сезон Формулы 1 будет захватывающим».

Бин Сулайем рассказал, что сам пробовал связаться с британским пилотом, но потерпел неудачу.

«Я направил ему несколько сообщений, – объяснил чиновник. – Думаю, пока он не готов с 100-процентному взаимодействию.

Я не виню его и понимаю его позицию, ведь сам гонщик – хотя он, конечно, на совсем ином уровне.

Но правила есть правила. Для меня не имеет значения, идет ли речь о пилоте или о команде. Есть общий регламент, который требуется уважать. Как и FIA. Однако я предпочитаю судить о чем-то, лишь располагая верными фактами.

Команда и Льюис знали, что не следует пропускать гала-вечер. Но они тоже люди, которые испытывают невероятный стресс и прессинг.

Я уверен, что мы со всем разберемся. Нельзя думать лишь о прошлом, есть множество других вещей. И мы – люди будущего».

При этом Бин Сулайем признал, что спортивным властям стоит действовать так, чтобы не допускать подобных скандалов.

«Я собираюсь внимательно изучить все, что происходило в Абу-Даби, – объяснил он. – После этого будет принято решение, причем без давления со стороны кого-либо.

Моя работа в том, чтобы FIA оставалась единой. Я должен защищать ее, но это не значит, что нельзя взглянуть в наши собственные правила и внести туда нужные изменения.

Я говорил это на самой первой своей пресс-конференции. Регламент – не книга богов. Его пишут люди, и люди могут улучшать и дорабатывать его. Так и будет».