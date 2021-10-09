Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1 / Гран При Турции Аналитика

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Свежая силовая установка позволила Льюису увеличить прижимную силу, не потеряв в скорости на прямых

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Лидеру сезона Ф1 предстоит стартовать в Стамбуле с 11-й позиции. Британец стал сильнейшим в квалификации, но штраф за установку четвертого мотора отбросил его назад по решетке. 

Впрочем, в этой истории есть не только негативные стороны: по слухам из стана Mercedes, новый двигатель добавил Льюису 22 лошадиные силы – по сравнению с тем, что было в пятничных тренировках, когда на машине сэра семикратного стоял третий мотор, «карьера» которого началась в Спа.

Более того, как поговаривают, самая свежая версия двигателя, ресурс которой уже можно особенно не экономить, позволяет задействовать более агрессивные режимы на протяжении увеличенного времени

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12

В Mercedes предпочли использовать лишнюю мощность для изменения баланса между максимальной скорости и прижимом. Машина чемпиона мира получила иную аэродинамическую конфигурацию, если сравнивать с его напарником Валттери Боттасом.

Обратите внимание, насколько сильнее у Хэмилтона (его машина сверху на фото) развернута вспомогательная – верхняя – плоскость заднего крыла. При этом она имеет более крупные вырезы в середине и у торцевых пластин, чтобы не проиграть слишком много максимальной скорости: как известно, в гонке Льюису предстоит прорываться.

Известно, что британец предпочитает загруженный задок, потому лишние лошадиные силы пришлись для него как нельзя кстати. 

Читайте также:

Силовая установка на Mercedes F1 W12 Льюиса Хэмилтона

Силовая установка на Mercedes F1 W12 Льюиса Хэмилтона

Стоит помнить, что в теории турецкая трасса должна была лучше подходить Red Bull. И хотя «Быкам» удалось ощутимо прибавить по сравнению с пятницей, о борьбе за поул в этот раз не было и речи. 

Для Боттаса главной задачей гонки будет борьба с Максом Ферстаппеном. Финн принесет максимальную пользу команде, если со старта уедет в отрыв и до финиша останется впереди Макса, отобрав у того как можно больше очков. 

Читайте также:

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12 (Боттас / Хэмилтон)

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12 (Боттас / Хэмилтон)

Добавим, что  пятничной тренировке Хэмилтон также испытал переднее крыло с уменьшенным прижимом – его поставили на машину всего на одну серию кругов. Эту новинку, которую отличает геометрия дальнего закрылка (показана стрелками на иллюстрации ниже), мы уже видели в Сочи.

Однако Льюису, по всей видимости, не понравилось поведение машины в этой конфигурации, потому больше такой вариант не использовался.

Читайте также:

Сравнение вариантов переднего антикрыла Mercedes F1 W12

Сравнение вариантов переднего антикрыла Mercedes F1 W12

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Поделились
Комментарии
Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

Предыдущая новость

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

4 ч
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

7 ч
3
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

9 ч
4
Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

57 мин
5
Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

1 ч
Самое важное:
Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.
Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

57мин
Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

1 ч
Гасли: Машина словно ожила!
Формула 1

Гасли: Машина словно ожила!

1 ч
Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

2 ч
Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил
Формула 1

Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил

3 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу» Гран При Турции
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него Гран При Турции
Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор Гран При России
Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Хорнер: Хэмилтон был вынужден менять мотор Гран При Турции
Формула 1

Хорнер: Хэмилтон был вынужден менять мотор

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять Гран При Турции
Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Гран При Турции: дуэли в квалификациях Гран При Турции
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

Самое читаемое Сегодня

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1 Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.
Формула 1 Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы
Формула 1 Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1 Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации
Формула 1 Формула 1

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации

Самое важное:

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.
Формула 1 Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

Гасли: Машина словно ожила!
Формула 1 Формула 1

Гасли: Машина словно ожила!

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1 Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.