Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Лидеру сезона Ф1 предстоит стартовать в Стамбуле с 11-й позиции. Британец стал сильнейшим в квалификации, но штраф за установку четвертого мотора отбросил его назад по решетке.

Впрочем, в этой истории есть не только негативные стороны: по слухам из стана Mercedes, новый двигатель добавил Льюису 22 лошадиные силы – по сравнению с тем, что было в пятничных тренировках, когда на машине сэра семикратного стоял третий мотор, «карьера» которого началась в Спа.

Более того, как поговаривают, самая свежая версия двигателя, ресурс которой уже можно особенно не экономить, позволяет задействовать более агрессивные режимы на протяжении увеличенного времени

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12

В Mercedes предпочли использовать лишнюю мощность для изменения баланса между максимальной скорости и прижимом. Машина чемпиона мира получила иную аэродинамическую конфигурацию, если сравнивать с его напарником Валттери Боттасом.

Обратите внимание, насколько сильнее у Хэмилтона (его машина сверху на фото) развернута вспомогательная – верхняя – плоскость заднего крыла. При этом она имеет более крупные вырезы в середине и у торцевых пластин, чтобы не проиграть слишком много максимальной скорости: как известно, в гонке Льюису предстоит прорываться.

Известно, что британец предпочитает загруженный задок, потому лишние лошадиные силы пришлись для него как нельзя кстати.

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Силовая установка на Mercedes F1 W12 Льюиса Хэмилтона

Стоит помнить, что в теории турецкая трасса должна была лучше подходить Red Bull. И хотя «Быкам» удалось ощутимо прибавить по сравнению с пятницей, о борьбе за поул в этот раз не было и речи.

Для Боттаса главной задачей гонки будет борьба с Максом Ферстаппеном. Финн принесет максимальную пользу команде, если со старта уедет в отрыв и до финиша останется впереди Макса, отобрав у того как можно больше очков.

Сравнение вариантов заднего крыла Mercedes F1 W12 (Боттас / Хэмилтон)

Добавим, что пятничной тренировке Хэмилтон также испытал переднее крыло с уменьшенным прижимом – его поставили на машину всего на одну серию кругов. Эту новинку, которую отличает геометрия дальнего закрылка (показана стрелками на иллюстрации ниже), мы уже видели в Сочи.

Однако Льюису, по всей видимости, не понравилось поведение машины в этой конфигурации, потому больше такой вариант не использовался.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Mercedes F1 W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола