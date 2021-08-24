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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Ferrari подготовит третью спецификацию двигателя только к Турции, поэтому взамен поврежденного в Будапеште Шарль получит прежнюю спецификацию силовой установки

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии

Авария на старте венгерского этапа вынудила Шарля Леклера досрочно прекратить борьбу. Анализ, проведенный в Маранелло, привел к неутешительным результатам: после удара от Лэнса Стролла силовая установка на машине монегаска получила такие повреждения, которые не позволяют использовать ее в дальнейшем.

Таким образом, уже на 12-м Гран При сезона в Бельгии Шарль получит новый мотор. Это не только ставит пилота перед почти неминуемым штрафом за перерасход компонентов позже по ходу сезона, но и делает его положение невыгодным по сравнению с напарником. 

Ferrari планирует подготовить третью и финальную версию двигателя 065/6 к турецкому этапу, но теперь ее получит только Карлос Сайнс. Леклер же будет пытаться завершить чемпионат на моторе второй генерации.

Вместе с собственно двигателем на алой машине обновят гибридную систему, а также масло и топливо Shell. Ожидается, что все эти меры позволят получить прибавку как минимум в десять лошадиных сил. Они явно не будут лишними в концовке чемпионата, особенно учитывая спор Ferrari с McLaren за третье место.

В Спа, если верить слухам из Маранелло, команда собирается привезти улучшенный диффузор. Машина SF21 хорошо смотрится на быстрых трассах (достаточно вспомнить лидерство и второе место Леклера в Сильверстоуне), потому повышение эффективности будет полезно для Ferrari.

Прогноз обещает высокую вероятность дождя по ходу уик-энда в Спа, но если будет сухо – участникам предстоит использовать шины С2-С4. В Скудерии считают, что если получится удерживать их в оптимальный рабочем диапазоне, то у пилотов будет возможность навязать борьбу соперникам из двум топ-команд.

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