Стролл с нами надолго. Почитайте, что Лэнс ответил на вопросы болельщиков

Карточки с вопросами фанатов — давняя традиция журнала F1 Racing. Каждый месяц читатели присылают в редакцию свои вопросы для гонщиков Формулы 1, а журналисты F1 Racing пишут эти вопросы на квадратных карточках. На интервью пилот получает стопку вопросов и поочередно на них отвечает. Гонщик может перемешать карточки, а может брать их по порядку — у каждого своя методика.

Во время разговора с ответственным редактором F1 Racing Джеймсом Робертсом Лэнс Стролл был честен и расслаблен. Канадец искренне не понял, кто такие Backstreet Boys, не стал скрывать своего раздражения от бесконечных интервью и лихо прошелся по «Сочи Автодрому»: Стролл буквально назвал российскую трассу худшей во всем гоночном календаре. Впрочем, первым делом Лэнс вытянул вопрос о своем дебюте в Формуле 1.

Пришлось ли тебе адаптировать стиль своего пилотирования при переходе в Ф1 из Формулы 3, и если да, то как именно?

Саймон Бентли, Великобритания

Лэнс Стролл: Да, я действительно начал управлять машиной по-другому. В первую очередь это связано со сменой самого чемпионата: здесь совершенно другая масса автомобиля, другая мощность двигателя и другие шины. Поначалу я тормозил слишком поздно и интенсивно, и тем самым создавал себе проблемы. Мне пришлось перебороть эту привычку.

Когда ты чересчур сильно давишь на педаль тормоза, это перегревает шины. В Формуле 1 очень чувствительные покрышки, поэтому каждый лишний градус приводил к потере сцепления с асфальтом. В Формуле 3 я мог делать с резиной все, что хотел — там вопрос перегрева шин даже не стоял, так что я заходил в повороты предельно поздно и даже пускал машину в занос.

Мне пришлось отказаться от этой привычки в пользу более мягкого и осторожного пилотажа. Только после этого я смог уделить внимание выходам из поворотов. Пока я опаздывал с торможениями, это было невозможно. В моем дебютном сезоне мы с машиной одновременно подстраивались друг под друга.

Как ты реагируешь на критиков, которые постоянно говорят, что ты не готов к Формуле 1?

Шарлотта Дэвис, Великобритания

Лэнс Стролл: Я просто не обращаю на них внимания. Я знаю правду. Я выиграл несколько молодежных чемпионатов и заработал достаточно очков, чтобы получить суперлицензию Формулы 1. Я всегда понимал, что меня начнут критиковать — вопрос был только в том, когда это произойдет.

Я предпочитаю жить в собственном пузыре, куда не проникают люди извне. Это помогает мне сосредоточиться на собственных задачах и добиваться поставленных целей.

F1R: Довольно зрелые рассуждения для молодого пилота.

Лэнс Стролл: Я всегда старался держать ближе к себе важных для меня людей и не вникать во всю эту суету вокруг.

Жак Вильнев, Movistar TV Фото: Sutton Motorsport Images

Тебя удивляет то, что говорит о тебе Жак Вильнёв?

Патрик Сикс, Бельгия

(На протяжении выступлений Стролла в Ф1 экс-чемпион мира Жак Вильнев последовательно критиковал своего соотечественника. В частности, Вильнев назвал выступления Лэнса «одним из худших дебютов за всю историю Формулы 1». — Прим. ред.)

Лэнс Стролл: Кто говорит? Да мне плевать.

[После этого вопроса пресс-секретарь команды предлагает Строллу разорвать карточку с вопросом о Жаке Вильнёве — и Лэнс с широкой улыбкой выполняет это указание]

Лэнс Стролл: Нам нужно больше любви, так ведь?

Тебя можно назвать фанатом Жиля Вильнёва?

Гасс Монсор, Австралия

Лэнс Стролл: Да, я определенно фанат Жиля Вильнёва.

F1R: Карточки расположены в случайном порядке. Эти вопросы не должны были идти один за другим.

Лэнс Стролл: Всё в порядке. Жиль Вильнёв выступал в Формуле 1 задолго до моего рождения, но я все равно его большой поклонник. Он был отчаянным парнем — а в то время подобная смелость впечатляла еще больше, чем сейчас. Некоторые считают, что Жиль Вильнёв переходил грань разумного, но я думаю, что нам следует уважать то, что он делал. Определенно, Жиль Вильнёв — один из лучших гонщиков в истории автоспорта.

Сейчас молодые гонщики часто пропускают те или иные юниорские чемпионаты на своем пути к Формуле 1. Как ты думаешь, почему так происходит?

Том Брайан, Великобритания

Лэнс Стролл: Не думаю, что это случается по-настоящему часто. [В свое время] я не стал выступать в GP2 только потому, что у меня появилась возможность дебютировать в Формуле 1 в составе Williams. У меня получилось провести сильный сезон в Формуле 3, после чего мне выпал шанс — и я им воспользовался. Лично я не считаю тот или иной чемпионат более или менее подходящим для подготовки к Ф1: все зависит от личной ситуации каждого конкретного пилота.

С Формулой 2 все в порядке — просто у разных гонщиков разные пути в Формулу 1. Мне подошел прямой переход из Формулы 3 в Ф1: я чувствовал, что готов, команда чувствовала, что я готов. Так или иначе, каждый новичок начинает в Формуле 1 с нуля.

Какими видами спорта помимо гонок ты занимаешься?

Джош Гудман, Великобритания

Лэнс Стролл: Я много играю в гольф. Еще мне нравится горный велосипед, лыжи, теннис и серфинг.

F1R: Где ты занимаешься серфингом?

Лэнс Стролл: В Карибском море. Мне нравится восточное побережье Барбадоса: там по-настоящему большие волны. Я вырос в Канаде на берегу озера, так что помимо классического серфинга я люблю вейксерфинг — для этого достаточно одного катера и доски. Я занимаюсь этим с четырех лет. И, конечно, американский футбол — но тут я скорее болельщик, чем игрок. Я болею за «Нью Йорк Джайантс». Я был зрителем на стадионе оба раза, когда они выигрывали Супербоул — и в 2008, и в 2012 году.

Backstreet Boys или One Direction?

Пржемек Иванич, Канада

Лэнс Стролл: Что такое Backstreet Boys?

F1R: Это американская поп-группа, бойз-бенд девяностых.

[Пресс-атташе разводит руками: «Я где-то слышала это название, но кроме этого я ничего не знаю».]

Лэнс Стролл: Ну, тогда мне придется выбрать One Direction. Я никогда не слышал о Backstreet Boys.

Лэнс Стролл, Williams Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Спрошу тебя как болельщик из Канады: каково это — быть надеждой для всех канадских любителей Формулы 1?

Тим Стэнфилд, Канада

Лэнс Стролл: Я всегда замечаю канадские флаги на трибунах — где бы я не гонялся. В какой бы стране я не оказался, будь то Бельгия или Австралия, я всегда вижу хотя бы пару канадских флагов у зрителей. Чувствовать такую поддержку — это здорово. А гонка в Монреале, моем родном городе — это нечто особенное.

В каких местах Канады нужно в первую очередь побывать иностранному туристу?

Джеймс Поттер, Великобритания

Лэнс Стролл: О, у нас очень много интересного. Если говорить о западном побережье, то это, конечно, Ванкувер — там грандиозно. Стоит приехать и в Монреаль: здесь можно почувствовать совершенно особый городской ритм. И, разумеется, Ниагарский водопад — сложно представить поездку в Канаду без визита на Ниагару.

Вид на Монреаль Фото: Эндрю Хан / LAT Images

Кого из гонщиков Формулы 1 ты уважаешь сильнее всего?

Патрик О'Нил, Великобритания

Лэнс Стролл: Михаэль Шумахер был моим кумиром. Я болел за него в детстве. Если говорить о современных пилотах, то это Хэмилтон, Феттель и Алонсо — лучшие гонщики нынешнего поколения. Они выжимают максимум из своих машин на каждом Гран При. Настоящие чемпионы.

F1R: Мы знаем, что ты дружишь с Миком Шумахером. Не так давно он проехал по трассе в Спа за рулем Benetton B194 своего отца.

Лэнс Стролл: Да, это было круто. Я видел это по телевизору.

Какая трасса Формулы 1 нравится тебе меньше остальных и почему?

Пэм Берримэн, Великобритания

[Лэнс надолго задумывается, и мы решаем дать ему небольшую подсказку]

F1R: Может, Китай?

Лэнс Стролл: Да нет, мне нравится Китай. Там крутая трасса. Я назову Россию. Ненавижу Россию. Унылый автодром. Скучнейшая трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей Формуле 1.

Лэнс Стролл на Гран При России-2019

Как на тебе отразились действующие в Формуле 1 ограничения на тесты?

Джо Джонстон, США

Лэнс Стролл: Ну, мне просто пришлось с этим справиться. Это неизбежная данность для всех в Формуле 1. Ты можешь провести какую-то предварительную подготовку на симуляторе, но реальная работа начинается только тогда, когда ты запрыгиваешь в машину и отправляешься на трассу. Во время каждой сессии я узнавал что-то новое — особенно если менялись погодные условия или у меня оказывался новый тип резины. Симулятор помогает, но реальный гоночный опыт не заменишь ничем.

Что сильнее всего раздражает тебя в современной Формуле 1?

Эвелина Мазурек, Польша

Лэнс Стролл: Взаимодействие с прессой и вся та политика, которая окружает Формулу 1. В паддоке вечно выдумывают всякую ерунду — и эти слухи часто раздражают. Время, которые я фактически провожу в машине — ничто по сравнению с тем, что окружает мои выступления. Это может не нравиться, но таков наш спорт.