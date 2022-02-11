Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На этой неделе команда McLaren объявила, что Ландо Норрис останется в ее составе до конца 2025 года. При этом условия сотрудничества, разумеется, остались конфиденциальны.

Однако авторитетное издание The Times, опираясь на данные своих источников, озвучило зарплату 22-летнего спортсмена – она составила 20 миллионов фунтов в год. Это более $27 млн.

Кроме того, в контракте прописано особое условие, что ни одна из сторон не вправе разорвать его досрочно по своей инициативе.

Недавно мы уже публиковали оценку доходов пилотов Ф1 на 2022 год. Из нее следует, что новый контракт увеличит доходы Ландо в четыре раза и выведет его на вторую строчку в списке зарплат – позади Льюиса Хэмилтона, но впереди действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

В действительности это не так: дело в том, что доходы любого гонщика Ф1 складываются из двух сумм: «чистой» зарплаты (той, что в таблице) и бонусов за результаты. Недавно The Forbes приводила свою оценку – из нее следует, что у кого-то бонусы не предусмотрены вовсе, тогда как у Хэмилтона они составляют 12% от суммы контракта, а у Ферстаппена – почти 70.

Это значит, что Макс и Льюис все же останутся впереди по общим доходам*, но Норрис опередит всех остальных и станет третьим по зарплате в Ф1.

При этом контракт британца на настоящий момент – самый длительный в Ф1 (не считая, правда, Гран При Бахрейна). Ландо гарантированы выступления до конца 2025-го.

Сейчас действующие соглашения Шарля Леклера, Эстебана Окона и Валттери Боттаса рассчитаны до конца 2024 года, а у Джорджа Расселла, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена – до конца 2023-го.

*вообще говоря, возможна ситуация, что у Red Bull получится столь слабая машина на сезон-2022, что за ее рулем Макс вообще не сможет показать результаты для получения бонусов. Тогда он заработает даже меньше Норриса. Но вероятность такого сценария стремится к нулю.