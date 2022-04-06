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Стремление новых боссов Формулы 1 расширять календарь наткнулось на естественное недовольство команд: ведь то, что для болельщиков выглядит как уик-энд, для механиков является по сути неделей работы: нужно загодя заехать на трассу, все обустроить, затем провести Гран При и по его завершении собрать вещи.

Чтобы снизить нагрузку, расписание этапов с этого сезона уплотнили. Если четверг прежде был медиа-днем, то теперь общение пилотов со СМИ перенесли на утро пятницы. Одновременно изменились и ограничения на работу механиков, призванные дать им больше свободного времени.

Регламент чемпионата четко оговаривает, кому и когда можно входить в паддок с утра и до какого времени разрешено оставаться там. Это правило носит название комендантского часа. Дважды по ходу сезона, если требуется работать ночью для ремонта попавшей в аварию машины или установки прибывших в последний момент новинок, его можно нарушить без санкций. За третье нарушение последует штраф – денежный, но весьма существенный.

На первом этапе 2022 года в Бахрейне все участники чемпионата работали строго по графику, а вот в Джидде сделать это удалось не всем – первым нарушителем стала Red Bull, механики которой задержались в гараже в ночь со среды на четверг.

Как же работают новые правила?

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Приведенные цифры актуальны применительно к Гран При Австралии. Для других этапов график может быть своим, исходя из конкретных особенностей.

Новый регламент начинает работать уже в среду – прежде таких ограничений не было. К 19:00 по местному времени весь персонал команд должен покинуть паддок – и вернуться не ранее 8:00 четверга. Еще одно новшество – заводить моторы машин в четверг можно только после 16:00, а уже к 19:00 вновь начинает действовать комендантский час.

В пятницу работать разрешается с 9:00 до 20:00 – это значит, что у команд есть всего три часа после завершения второй тренировки на внесения изменений в машины. Правда, в этом пункте расписания сделана специальная оговорка: инженеры вправе оставаться в паддоке до 22:00. Это сделано, чтобы исключить порочную практику продолжения работы из их гостиничных номеров.

В субботу график даже более жесткий: через входные турникеты можно проходить, начиная с 10:00, а в обратном направлении нужно проследовать до 19:00. Это значит, что после завершения квалификации на работу остается всего два часа.

Механики вокруг Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Какое практическое значение все это имеет для команд? «Сложности начинаются, если какие-то детали для машины нам привозят в самый последний момент, – рассказал главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин. – С нынешним расписанием невероятно важно получить их уже в среду. Это единственная возможность гарантировать, что в четверг они будут установлены, и машина будет готова без задержек выехать на трассу в пятницу утром.

Если говорить про вечер пятницы и субботы, у нас стало меньше времени на работу с машинами. Например, если не успеть в пятницу, то в субботу с утра на все про все остается только два часа.

В субботу же, если учитывать, как долго FIA возвращает машины с технической инспекции, у нас и вовсе остается лишь полчаса. Это серьезный вызов. С одной стороны, все смогут поспать немного больше. Но с другой, нам как команде приходится адаптироваться к этим правилам и перестраивать рабочие процессы на уик-энд».

Еще один вопрос – как в новом расписании выкроить время на отработку пит-стопов – традиционно эта процедура проходит в среду или четверг.

«Для этого обязательно нужна машина, – пояснил Шовлин. – Пока она стоит полусобранная в боксах, тренировать что-то невозможно. Думаю, нам стоит пересмотреть эту часть своего расписания уже к ближайшим гонкам. Это позволит понять, когда можно выкроить время».

Таким образом, можно говорить, что увеличение часов отдыха сотрудников команд привело к росту нагрузки на них в оставшееся время. Учитывая, что в этом году подготовка новинок будет особенно массовой, можно ожидать, что новые нарушения правил комендантского часа не заставят себя ждать. И командам, давно привыкшим к рутине Гран При и выстроившим свои графики, тут явно есть, о чем подумать.