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Формула 1 Новость

Из-за хэштега Мазепина эксперты «уволили» Джовинацци

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, главный редактор

Результаты пройденного россиянином фитнес-теста болельщики и журналисты приняли за сигнал об очередной буре на рынке пилотов

Из-за хэштега Мазепина эксперты «уволили» Джовинацци

Никита Мазепин накануне начала Гран При Италии вновь смог слегка взбудоражить и простых болельщиков, и экспертов. И уже не в первый раз внимание привлекла к себе публикация в инстаграм-аккаунте спортсмена.

На деле российский пилот опубликовал сториз с хэштегом #NM99 и подмигивающим смайликом. Поскольку под соответствующим номером в Формуле 1 выступает Антонио Джовинацци, целый ряд журналистов предположил, что Мазепин намекает на свой скорый переход в команду Alfa Romeo. Соответствующий вопрос был даже задан Гюнтеру Штайнеру по ходу медиа-сессии в четверг. Однако оказалось, что пост в инстаграме не имеет отношения к событиям на рынке пилотов.

«Прежде всего, 99 – номер, под которым я достаточно долго выступал и одержал немало побед, – пояснил гонщик Haas, общаясь с российскими журналистами накануне начала уик-энда в Монце. – К тому же, я родился в 1999 году. А публикация не имела отношения собственно к гонкам.

У меня была коллаборация с компанией, которая занимается трекингом состояния здоровья. Я прошел специальный фитнес-тест – и показал на нем 99 баллов. Это то ли максимальный, то ли очень-очень близкий к максимальному результат. Этот факт я и отметил хэштегом».

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