Новый глава «Сепанга» поддержит возвращение Ф1
Прежнее руководство автодрома считало проведение Гран При экономически необоснованным
Последний Гран При Малайзии чемпионата Формулы 1 состоялся в 2017 году. С тех пор руководство трассы отказывалось продлевать контракт по причине высокой платы, которую автодром вносил в бюджет чемпионата: эта сумма оценивалась в 90 миллионов долларов.
Однако с начала апреля 2020 года у трассы появился новый гендиректор. Им стал Азан Шафриман Ханиф, ранее 13 лет работавший в нефтяной компании Petronas, спонсоре команды Mercedes. Не удивительно, что на пресс-конференции Ханифа спросили как раз о возможном возвращении в Малайзию Формулы 1.
«Возвращение Гран При Малайзии сейчас не является главной моей задачей, но если организаторы чемпионата сделают такое предложение, и оно будет неплохим, то я лично его всячески поддержу, – пообещал Ханиф. – Этап Формулы 1 очень хорошо влияет на имидж всей Малайзии.
Если мы договоримся о долгосрочном проведении Гран При на нашей трассе, то мы также обратимся за помощью к правительству, так как плата за право принять этап Формулы 1 весьма велика. Так что нужно просчитать выгоду для нас, для страны, а также учесть интересы болельщиков».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Новый глава «Сепанга» поддержит возвращение Ф1
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