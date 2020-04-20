Новый глава «Сепанга» поддержит возвращение Ф1

Последний Гран При Малайзии чемпионата Формулы 1 состоялся в 2017 году. С тех пор руководство трассы отказывалось продлевать контракт по причине высокой платы, которую автодром вносил в бюджет чемпионата: эта сумма оценивалась в 90 миллионов долларов.

Однако с начала апреля 2020 года у трассы появился новый гендиректор. Им стал Азан Шафриман Ханиф, ранее 13 лет работавший в нефтяной компании Petronas, спонсоре команды Mercedes. Не удивительно, что на пресс-конференции Ханифа спросили как раз о возможном возвращении в Малайзию Формулы 1.

«Возвращение Гран При Малайзии сейчас не является главной моей задачей, но если организаторы чемпионата сделают такое предложение, и оно будет неплохим, то я лично его всячески поддержу, – пообещал Ханиф. – Этап Формулы 1 очень хорошо влияет на имидж всей Малайзии.

Если мы договоримся о долгосрочном проведении Гран При на нашей трассе, то мы также обратимся за помощью к правительству, так как плата за право принять этап Формулы 1 весьма велика. Так что нужно просчитать выгоду для нас, для страны, а также учесть интересы болельщиков».