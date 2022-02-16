Новый глава Aston Martin: Я не знал, куда меня зовут

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После отставки Отмара Сафнауэра, команда Aston Martin позвала на роль своего руководителя выходца из BMW Майка Крака (на фото второй слева). У немца уже был опыт работы в Ф1 в команде Sauber, откуда он и перешел в BMW.

В недавнем интервью немецкому изданию Auto Bild Крак рассказал, как именно его нанимали, отметив, что в тот момент он находился на карантине из-за коронавируса и у него было много времени, чтобы все обдумать.

«Все случилось очень просто: у меня зазвонил телефон и мне предложили работу, – сказал Крак. – Но звонили не из Aston Martin, а из рекрутингового агентства. На первой стадии переговоров я даже не знал о какой команде идет речь, только что это Формула 1.

Я был доволен своим местом в BMW и был бы рад остаться, но мне предоставилась лучшая возможность. Это как если бы я играл в футбол в немецкой лиге и меня позвали в Кубок чемпионов – от такого не отказываются. К тому же у меня уже есть опыт работы в Формуле 1.

Мне придется сложно, особенно учитывая, что нет преемственности в руководстве команды, мой предшественник не сможет передать дела. Но я уверен в поддержке своей семьи. Моя жена – чемпион мира среди домохозяек, и без ее поддержки я бы не согласился. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В моем случае это полная правда».

В свое время в Sauber начинал нынешний пилот Aston Martin Себастьян Феттель. Так что Крака спросили, повлиял ли как-то четырехкратный чемпион на его назначение. В ответ немец рассмеялся.

«Это правда, что у меня очень хорошие отношения с Себастьяном, – признал Крак. – Но я понятия не имею, повлиял ли он как-либо на мое назначение. Я при принятии решения владельцами Aston Martin не присутствовал. Лучше у Феттеля об этом спросите».

Наконец, Крака спросили о перспективах возвращения BMW в качестве поставщика моторов для F1.

«В BMW всегда рассматривали такую возможность, но не думаю, что сейчас это актуально», – сказал немец.