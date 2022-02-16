Новый глава Aston Martin: Я не знал, куда меня зовут
Майк Крак признался, что команда наняла его не на прямую, а через рекрутинговое агентство, где не говорили, что речь об Aston Martin
После отставки Отмара Сафнауэра, команда Aston Martin позвала на роль своего руководителя выходца из BMW Майка Крака (на фото второй слева). У немца уже был опыт работы в Ф1 в команде Sauber, откуда он и перешел в BMW.
В недавнем интервью немецкому изданию Auto Bild Крак рассказал, как именно его нанимали, отметив, что в тот момент он находился на карантине из-за коронавируса и у него было много времени, чтобы все обдумать.
«Все случилось очень просто: у меня зазвонил телефон и мне предложили работу, – сказал Крак. – Но звонили не из Aston Martin, а из рекрутингового агентства. На первой стадии переговоров я даже не знал о какой команде идет речь, только что это Формула 1.
Я был доволен своим местом в BMW и был бы рад остаться, но мне предоставилась лучшая возможность. Это как если бы я играл в футбол в немецкой лиге и меня позвали в Кубок чемпионов – от такого не отказываются. К тому же у меня уже есть опыт работы в Формуле 1.
Мне придется сложно, особенно учитывая, что нет преемственности в руководстве команды, мой предшественник не сможет передать дела. Но я уверен в поддержке своей семьи. Моя жена – чемпион мира среди домохозяек, и без ее поддержки я бы не согласился. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В моем случае это полная правда».
В свое время в Sauber начинал нынешний пилот Aston Martin Себастьян Феттель. Так что Крака спросили, повлиял ли как-то четырехкратный чемпион на его назначение. В ответ немец рассмеялся.
«Это правда, что у меня очень хорошие отношения с Себастьяном, – признал Крак. – Но я понятия не имею, повлиял ли он как-либо на мое назначение. Я при принятии решения владельцами Aston Martin не присутствовал. Лучше у Феттеля об этом спросите».
Наконец, Крака спросили о перспективах возвращения BMW в качестве поставщика моторов для F1.
«В BMW всегда рассматривали такую возможность, но не думаю, что сейчас это актуально», – сказал немец.
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