Новый глава Aston Martin пообещал не устраивать увольнений

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Новый глава Aston Martin Майк Крак посетил строящуюся базу команды и чуть ли не впервые подробно пообщался с прессой в своем новом качестве. Среди прочего, он пообещал не совершать существенных перестановок и не устраивать масштабного найма своих бывших коллег: напомним, что Крак пришел в британскую команду из автоспортивного подразделения BMW.

«У меня нет плана заменять сотрудников на новых людей, – сказал Крак. – У меня нет большого списка имен. Я знаю некоторых специалистов из Porsche, из BMW, из других мест… но в целом гоночное сообщество не так уж и велико.

Так что важно понять, кто из них действительно может быть полезен, а кто нет. Автомобильные компании устроены немного не так, как команды Формулы 1. Это разные ботинки из одной пары. Не все, что работает в автопроме, может работать в гонках.

Так что у меня есть на примете пара хороших специалистов. Но для начала нужно понять, как сейчас работает команда. Какие у нее сильные и какие слабые стороны.

В команде уже работают отличные специалисты. Возможно, есть смысл сделать какие-то перестановки, возможно мы поймем, что нам кого-то не хватает и тогда пригласим со стороны. Но я не собираюсь никого увольнять просто для того, чтобы нанять своих знакомых».