Новый формат спринта и сохранение «грелок». Ф1 утвердила изменения в регламент-2024

Главные новации касаются спринтов – опыт прошедшего чемпионата убедил очень многих в паддоке и за его пределами, что сейчас короткие субботние гонки скорее вредят зрелищности, заранее раскрывая форму команд на длинной дистанции.

Потому решено обсудить, как именно поменять существующий регламент. Новый вариант еще не утвержден, но уже решено, что старый точно не сохранится. В числе предложений – иной порядок сессий по ходу уик-энда и использование реверсивной стартовой решетки.

Весьма популярной оказалась идея переноса спринтерской квалификации на вечер пятницы – в таком случае сам спринт будет открывать субботнюю программу Гран При, а затем после небольшого перерыва в режиме закрытого парка состоимся главная квалификация.

Правда, при таком расписании остается риск, что авария в субботней гонке может серьезно осложнить пилоту продолжение уик-энда.

Идея с реверсивной решеткой может получить поддержку в том случае, если очки за спринт не будут учитываться в общем зачете чемпионата. Тогда разворачивать можно первую десятку или даже весь пелотон.

Сейчас вопрос формата и правил передан в Спортивную консультативную комиссию FIA, которая должна будет представить свои наработки в начале 2024-го.

Также в Ф1 собираются до конца календарного года определить шесть этапов, где в новом сезоне пройдут спринты.

Термочехлы останутся в Ф1

Также Комиссия Ф1 решила окончательно отказаться от планов запретить «грелки» для шин с 2025 года. Изначально планировалось, что решение по этому поводу будет принято после анализа данных первой половины сезона-2024.

Предполагалось, что в случае установки на машины холодных сликов гонки станут зрелищнее, так как пилоты вынуждены будут прогревать их на трассе в условиях нехватки сцепления.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Шины в термочехлах

В совместном заявлении, сделанном FIA и Формулой 1, говорится: «Комиссия согласилась, что направление работы над перспективными шинами следует сосредоточить на уменьшении проблем, связанных с перегревом, и улучшении гоночных качеств шин. В этой связи было принято решение оставить термочехлы на 2025 год».

Также в Ф1 отказались от альтернативной схемы распределения резины с уменьшенным количеством комплектов – в новом сезоне на каждом Гран При у пилотов будет по 13 наборов сликов.

Охладить свой кокпит

После невероятных температурных нагрузок, которые выпали на долю пилотов в Катаре, решено было усилить охлаждение кокпитов.

С 2024 года технический регламент скорректируют так, чтобы дать командам дополнительные возможности для экстремальных условий. Источники сообщили, что эти меры собирались в срочном порядке внедрить прямо в нынешнем чемпионате, но сделать это не удалось из-за противодействия одной из команд.

Небольшие корректировки также произошли для того, чтобы снизить риск повреждения других машин металлическими деталями днища, которые могут отлететь от шасси.

Кроме того, FIA нацелилась провести новые испытания брызговиков для дождевых условий.

Работа над машинами 2026 года

По общему согласию решено тщательно контролировать подготовку к смене регламента с 2026 года. Тогда шасси станут совсем другими, так как конструкторы переделают их для соответствия новым силовым установкам.

В заявлении сказано: «Комиссия согласилась, что никакие работы по разработке шасси для сезона-2026 не могут проводиться до начала 2025 года».