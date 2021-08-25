Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull

В этом году норвежский гонщик Деннис Хаугер просто разрывает Формулу 3. К середине сезона он создал себе огромный отрыв от конкурентов и почти гарантировать чемпионский титул.

Норвежец входит в программу развития пилотов Red Bull и даже называется кандидатом на замену Серхио Переса. Итальянская редакций Motorsport.com узнала о Хаугере побольше благодаря эксклюзивному интервью.

Расскажи, как началась твоя карьера и чем ты занимаешься вне трассы?

Гонки стали частью моей жизни, когда мне был 1 год и я наблюдал за выступлением своего отца у нас в Норвегии. В два года я начал ездить на квадроцикле, в четыре перешел в мотокросс, а в пять стал заниматься картингом.

Вне гонок я спокойный человек, хотя и часто занимаюсь разными активностями.

Давай поговорим о текущих событиях. Ты проводишь впечатляющий сезон. Ожидал, что будешь так явно доминировать?

Я знал, что в этом году мне надо по-максимуму проявить себя, но до старта сезона не знал, чего конкретно ожидать. В любом случае, моей единственной целью на 2021 год было и остается завоевание титула.

В 2019 году ты выиграл итальянскую Формулу 4 с рекордными 12-ю победами. На следующий год от тебя многого ждали в Ф3, но ты взял всего один подиум за сезон. Что случилось?

Есть много вещей, которые не видны людям со стороны и их даже нет смысла объяснять. Мне не подошла машина, я не чувствовал уверенности. Я выкладывался, как мог, но это ничего не меняло. Психологически это был самый тяжелый год в моей жизни.

Ты уже на первых тестах с Prema понял, что тут дела пойдут по-другому?

Перед тестами я знал, что надо выложиться полностью, так как место в этой команде хотят получить все. И я рад, что уже на тестах мне удалось выстроить отношения с командой.

Пока ты показываешь стабильность, которой нет у твоих соперников. Кого из них ты считаешь наиболее опасным оппонентом: Вести, Колдуэлла или Дуэна?

Мне не нравится сравнивать соперников. Предпочитаю думать о том, как улучшить свою работу на трассе и вне ее. В любом случае, мы видели, что гонку выиграть могут многие. Но ключ к победе в чемпионате это стабильность.

Как ты оказался в академии Red Bull и как наладил контакт с Хельмутом Марко? Какие у вас отношений сейчас?

Марко позвонил мне, когда я еще в картинге выступал. Через какое-то время меня пригласили для тестового заезда на симуляторе и я сильно его впечатлил. С тех пор начался мой путь в Red Bull.

Понятно, что прошлый год был тяжелым и все ждали от меня большего, как и я сам. Но я не сдался. А в этом году Хельмут очень доволен моей работой, однако я в курсе, что это может измениться в одно мгновение. Поэтому сохраняю концентрацию и работаю.

Ждать ли твоего перехода в Формулу 2 на будущий год независимо от того, возьмешь ты титул в этом сезоне или нет?

Посмотрим. Понятно, что если я выиграю чемпионат, это будет самым логичным шагом. Но надо со всем разобраться прежде, чем об этом говорить.

Закончим интервью вопросом о том, есть ли у тебя кумир среди гонщиков? Кто вдохновил тебя прийти в гонки?

Определенно, это мой отец. Когда я был младше, я все время проводил с ним. Так что был на трассе вместе со своим кумиром.

Если же называть более известных гонщиков, то на ум приходит Себастьян Феттель. Я всегда следил за ним по ТВ, когда был помладше. И еще за Михаэлем Шумахером. Я ценю то, как оба вели себя и на трассе, и за ее пределами.