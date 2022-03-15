Новый босс Alpine признал проблемы с весом

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Накануне старта первого Гран При сезона 2022 года в прессе появились многочисленные слухи о том, что мало кто из команд смог уложиться в лимит минимального веса в 795 килограммов, а машины большинства команд оказались тяжелее.

После тестов в Бахрейне это подтвердил в том числе и новый глава команды Alpine Отмар Сафнауэр, который признал, что пока только Alfa Romeo уложилась в положенную величину.

«Увы, Alpine тяжелее, чем Alfa Romeo, но я не думаю, что у нас самая тяжелая машина, думаю, что мы по этому параметру в середине, – сказал Сафнауэр. – Десять килограммов стоят нам четырех десятых секунды с круга. И это отличная мотивация для команды!

Мы точно найдем скорость, это гарантировано. Да, на это придется потратить еще некоторое количество денег.

Что касается фаворитов, то я не готов назвать тройку лучших. Ferra

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ri выглядит неплохо, да и я не думаю, что Mercedes показали нам все, на что они способны. Посмотрим».