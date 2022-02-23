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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Новый болид Red Bull впервые появился на публике

RB18 обратил на себя внимание нестандартным решением передней подвески и сложной формой понтонов

Новый болид Red Bull впервые появился на публике
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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Внешний вид болида команды Red Bull был одной из главных загадок накануне начала предсезонных тестов Ф1 в Барселоне. Напомним, что на предсезонной презентации «Быки» показали перекрашенный в командные цвета концепт-макет, созданный организаторами чемпионата (каждая команда в прошлом году получила по одному экземпляру такого макета).

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После этого Red Bull провела обкатку болида RB18 на трассе в Сильверстоуне – однако на единственном видео с места событий было чрезвычайно трудно разглядеть какие-либо детали нового автомобиля. Таким образом, австрийская команда оставалось единственной, о машине которой к началу тестов публика практически не имела представления – остальные 9 болидов можно было достаточно тщательно изучить с помощью официальных или неофициальных фотографий.

Впервые рассмотреть автомобиль «Быков» болельщики и пресса смогли только сегодня, в момент начала тестовых заездов (которые продлятся до пятницы включительно). RB18 сразу обратил на себя внимание двумя моментами – конструктивной схемой подвесок и очертаниями понтонов.

 

В частности, в передней подвеске использован вариант с тянущими штангами. Это является отходом от традиционного решения: в прошлом году все команды использовали толкающие штанги, а в этом перейти на альтернативную схему решилась только McLaren. Сзади все наоборот: команда отказалась от тянущих штанг в пользу толкающих (ранее так же поступили McLaren и Alfa Romeo). 

Форма понтонов оказалась весьма сложной – и можно предположить, что технический директор Эдриан Ньюи попытался найти золотую середину между двумя базовыми вариантами, которые использовало большинство команд (короткие и широкие понтоны – или узкие и длинные).

 

На момент публикации материала Макс Ферстаппен, который сегодня первым вывел RB18 на трассу, находился на второй строчке протокола – уступая 0,3 секунды Юки Цуноде на автомобиле AlphaTauri AT03.

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