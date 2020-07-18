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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Механики Red Bull работали с машинами всю ночь

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Механики Red Bull работали с машинами всю ночь
Автор:
, Главный редактор
18 июл. 2020 г., 08:55

После жалоб гонщиков «Быков» на непредсказуемость своих машин команде пришлось нарушить «комендантский час»

Механики команды Red Bull в ночь с пятницы на субботу работали над машинами в боксах «Хунгароринга».

Напомним, это является нарушением предусмотренного правилами Ф1 «комендантского часа» (с 1:00 ночи до 9:00 утра), когда работы с автомобилями запрещены. Впрочем, каждая команда дважды за год может проводить работы ночью, не получив за это штрафа. Поэтому ночная смена в Венгрии никак не скажется ни на результатах гонщиков Red Bull, ни на бюджете коллектива.

Накануне, на пятничных тренировках Гран При Венгрии, гонщики австрийской команды чувствовали себя недостаточно уверенно.

«Сегодняшний день прошел не слишком хорошо, – рассказал Макс Ферстаппен журналистам после завершения заездов. – Сейчас нам предстоит разбираться сразу со многими моментами. Может быть, с чем-то мы могли бы разобраться еще сегодня днем – но дождь лишил нас этой возможности.

Любой машиной сложно управлять на пределе возможностей – но все гораздо проще, если ты понимаешь машину. Нам пока этого сделать не удалось, мы не всегда можем предсказать ее реакции.

Если вы посмотрите на онборды Mercedes, то сразу обратите внимание, насколько четко и предсказуемо ведет себя машина. Мы на втором этапе вроде бы добились прогресса – но Mercedes все равно на ступеньку выше.

Льюис и Валттери могут очень резко заруливать в поворот, их болиды при этом как гвоздями к асфальту прибиты. И выгода от этого двойная. Они меньше теряют в каждом повороте – плюс меньшие скольжения позволяют им дольше сохранять шины в хорошей форме».

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Слова своего напарника подтвердил Алекс Элбон, который (в отличие от голландца) ни на одной из пятничных сессий не смог попасть в первую десятку.

«Машина не слишком хорошо предсказуема – это главная проблема, – пояснил пилот из Таиланда. – И речь не о том, что мы много проигрываем в каком-то одном или нескольких поворотах. Мы теряем время по ходу всего круга. А по какой причине это происходит, нам еще только предстоит понять».

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Традиционно одна из главных сильных сторон болидов команды Red Bull – прижимная сила. Что в прошлом делало их весьма быстрыми на трассе в Будапеште. К примеру, в прошлом году Макс Ферстаппен уступил лидерство Льюису Хэмилтону лишь за несколько кругов до финиша.

Уже по ходу этого сезона голландец называл скорость в быстрых поворотах сильной стороной соперников из Mercedes – а свой болид считал весьма конкурентоспособным в медленных поворотах. Накануне третьего этапа чемпионата все это могло вселять в поклонников Red Bull определенные надежды.

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Об этой статье

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Автор Кирилл Качнов

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