Новый бэнкинг в Зандфорте потребовал от Pirelli особого подхода к шинам
По словам Марио Изолы, чтобы справиться с профилированным поворотом, потребуется изменить параметры использования резины по сравнению с остальными Гран При.
Как недавно объявили организаторы Гран При Голландии, в рамках реконструкции трассы «Зандфорт» последний поворот получит большой наклон полотна – угол составит 18 градусов, что соответствует уклону в 32%. Разница между верхней и нижней точками поворота превысит четыре метра.
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С подобными условиями команды Формулы 1 не сталкивались с 2007 года, когда чемпионат в последний раз приезжал в Индианаполис. Двумя годами ранее этап на этой трассе был омрачен скандалом – шинники Michelin по соображениям безопасности не рекомендовали своим клиентам выходить на старт гонки.
Глава гоночных программ Pirelli Марио Изола рассказал, что нынешний поставщик Ф1 в курсе потенциальных сложностей и планирует предпринять ряд мер, которые позволят избежать проблем.
«Единственное, что мы можем сделать – это изменить давление, – рассказал Изола журналистам во время Гран При Бразилии. – И нам придется повысить давление в шинах на старте.
Как следует из правил, мы должны весь год использовать одну спецификацию шин и одну силовую структуру их каркаса. У нас не возможности подготовить для бэнкинга в Зандфорте специальную резину. Так что единственные инструменты, которые у нас остаются – это давление и угол развала».
Pirelli уже получила данные о планируемой конфигурации голландской трассы и провела собственные симуляции.
Изола объяснил: «Для начала мы провели две симуляции: предположив, что трасса совершенно плоская, а затем с учетом профиля. Это позволило понять, как возрастет нагрузка на шины. Полученную поправку мы будем использовать в своих расчетах.
Но чтобы повысить точность, нужна также информация от команд. Только после ее анализа мы сможем точно определить, каким должно быть давление».
Гран При Нидерландов состоится 1-3 мая 2020 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл
Новый бэнкинг в Зандфорте потребовал от Pirelli особого подхода к шинам
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