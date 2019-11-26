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Формула 1 / Новость

Новый бэнкинг в Зандфорте потребовал от Pirelli особого подхода к шинам

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Новый бэнкинг в Зандфорте потребовал от Pirelli особого подхода к шинам
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 нояб. 2019 г., 07:45

По словам Марио Изолы, чтобы справиться с профилированным поворотом, потребуется изменить параметры использования резины по сравнению с остальными Гран При.

Как недавно объявили организаторы Гран При Голландии, в рамках реконструкции трассы «Зандфорт» последний поворот получит большой наклон полотна – угол составит 18 градусов, что соответствует уклону в 32%. Разница между верхней и нижней точками поворота превысит четыре метра. 

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С подобными условиями команды Формулы 1 не сталкивались с 2007 года, когда чемпионат в последний раз приезжал в Индианаполис. Двумя годами ранее этап на этой трассе был омрачен скандалом – шинники Michelin по соображениям безопасности не рекомендовали своим клиентам выходить на старт гонки. 

Глава гоночных программ Pirelli Марио Изола рассказал, что нынешний поставщик Ф1 в курсе потенциальных сложностей и планирует предпринять ряд мер, которые позволят избежать проблем. 

«Единственное, что мы можем сделать – это изменить давление, – рассказал Изола журналистам во время Гран При Бразилии. – И нам придется повысить давление в шинах на старте. 

Как следует из правил, мы должны весь год использовать одну спецификацию шин и одну силовую структуру их каркаса. У нас не возможности подготовить для бэнкинга в Зандфорте специальную резину. Так что единственные инструменты, которые у нас остаются – это давление и угол развала». 

Pirelli уже получила данные о планируемой конфигурации голландской трассы и провела собственные симуляции. 

Изола объяснил: «Для начала мы провели две симуляции: предположив, что трасса совершенно плоская, а затем с учетом профиля. Это позволило понять, как возрастет нагрузка на шины. Полученную поправку мы будем использовать в своих расчетах. 

Но чтобы повысить точность, нужна также информация от команд. Только после ее анализа мы сможем точно определить, каким должно быть давление».

Гран При Нидерландов состоится 1-3 мая 2020 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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