Новые владельцы Williams избрали рискованный подход к управлению

В начале сентября стало известно, что после продажи Williams и разрыва всех связей между командой и семьей Уильямс руководить работой коллектива будет Саймон Робертс.

На Гран При Тосканы он рассказал о новых владельцах команды и их взглядах на то, как она должна вести дела в ближайшем будущем.

«Они уже пару недель приезжают на базу, – отметил Робертс. – Я провожу с ними довольно много времени. Мы смотрим на все процессы, изучаем все процедуры. Им действительно интересно, как мы работаем. Для них все это в новинку.

На самом деле, пока мы не заговорили об этом, я даже не задумывался, как много общего у Формулы 1 с миром финансов с точки зрения конкуренции.

Но в действительности это так, потому нужны стратегия, нужен риск и тому подобные вещи. Мы считаем, что сильны в этом, у них тоже есть свои взгляды. Так что это очень полезная синергия».

Оценивая подход Dorilton, он продолжил: «У всех остальных, кто покупает команды и руководит их работой, не такой подход.

Если посмотреть на другие компании, которыми они владеют – а у них серьезное портфолио, – то везде они добиваются успеха в долгосрочной перспективе. К нам у них точно такое же отношение. И от нас они ожидают таких же результатов.

Они готовы помогать, поддерживать и направлять. Но руководить командой должны мы сами. Они ждут, что мы будем делать то, что умеем. Мы умеем строить быстрые машины, мы умеем выступать на них в гонках. В некоторых вопросах, связанных с этим, нам действительно нужна поддержка, и пока с ней все складывается очень хорошо».

Также новый глава Williams попросил не спешить с выводами: «Мы только начинаем. Нам надо понять список задач, их приоритет. Впереди 2021 год с ограничением бюджетов, так что действовать надо осмотрительно. Мы и так находимся ниже предельного бюджета, так что у нас больше гибкости, чем у остальных. Но нам важно делать правильные вещи.

Все в команде хотят вернуться туда, где мы должны быть. Говорить об этом легко, а вот сделать весьма непросто. Но я оглядываюсь вокруг – и не вижу ни одного неверного действия.

Нельзя исправить все по волшебству. Нужно просто тщательно прорабатывать каждую деталь».