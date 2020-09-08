Новые владельцы Williams назначили нового главу команды

Команда Williams сегодня поделилась с публикой двумя важными новостями – об отставке генерального директора компании Майка О’Дрисколла и о назначении руководителем гоночной команды Саймона Робертса.

Это, впрочем, вовсе не значит, что Робертс заменит О’Дрисколла. Последний до недавнего времени возглавлял компанию Williams, объединяющую в себе несколько подразделений – и о том, кто придет О’Дрисколлу на смену, пока не объявлено. Робертс же будет выполнять обязанности, которые в последние годы выполняла Клэр Уильямс, и займет пост управляющего директора.

Саймон Робертс занимался административной работой в Формуле 1 с 2003 года, когда пришел на один из руководящих постов в McLaren. На похожую должность в Williams он перешел в начале этого года.

В официальных сообщениях и высказываниях самого Робертса несколько раз упоминается, что менеджер будет возглавлять команду «в течение переходного периода». Из этого можно сделать вывод, что Робертс займет должность лишь на некоторое время – пока новые хозяева команды не определятся окончательно, кому они хотели бы доверить Williams.