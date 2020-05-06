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Формула 1 / Новость

Новые советы Берни: прогнать пресс-атташе, а правила – порвать

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Новые советы Берни: прогнать пресс-атташе, а правила – порвать
Автор:
, Главный редактор
6 мая 2020 г., 15:40

Бывший владелец Формулы 1 считает слишком стерильными и пилотаж современных гонщиков, и их поведение после выхода из машины

Берни Экклстоун считает, что сейчас пилотам Формулы 1 приходится сталкиваться со слишком большим количеством всевозможных требований и ограничений. Об этом британец на днях заявил в интервью британскому журналу Autocar. Причем бывший владелец Ф1 коснулся сразу нескольких аспектов работы пилотов.

«Кто-то должен просто порвать эти нынешние правила и написать новые, – заявил Экклстоун. – Надо сохранить дух Формулы 1, но избавиться от всех этих сложностей, всех этих высокотехнологичных вещей. Гонщики не должны всего бояться – бояться лишний раз сделать движение рулем или лишний раз нажать на какую-нибудь кнопку.

Правила должны быть простыми и давать пилотам возможность рисковать. Я не предлагаю им выносить друг друга с трассы, но борьба колесо в колесо должна вестись. А если они и столкнутся, то вспомните драку Пике и Салазара. Об этом вспоминают до сих пор. Людям это близко, людям это нравится».

Экклстоун говорил об инциденте на Гран При Германии 1982 года. Отстававший на круг Элисео Салазар допустил столкновение с обгонявшим его на круг лидером гонки Нельсоном Пике, после чего оба гонщика сошли с дистанции. Выйдя из машины, Пике пару раз ударил соперника.

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Кстати, в своем интервью бывший глава Ф1 уделил внимание и тому, как ведут себя гонщики после завершения заезда.

«Грустно видеть, как гонщик дает интервью – и рядом с ним обязательно стоит пресс-атташе со своим диктофоном, как конвоир с пистолетом. Да если человек хочет выйти из себя – дайте ему высказаться. Не надо водить взрослых людей за руку».

Экклстоун также посоветовал Формуле 1 не думать о сокращении дистанции гонок («Дела так обстоят в Ф1 уже 50 лет – зачем что-то менять?») и вернуть атмосферные двигатели, преимуществами которых считает достойный звук и приятный вид.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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