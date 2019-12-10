Новые шины Pirelli никому не понравились. В Ф1 решили оставить спецификацию 2019 года

После тестов новой резины на Гран При США большинство команд остались ей недовольны, а некоторые предложили в будущем году продолжить использовать шины в варианте нынешнего сезона.

В FIA решили не делать поспешных выводов и устроить голосование, какие шины использовать в 2020-м, после тестов в Абу-Даби. По итогам голосования было решено отказаться от новой конструкции шин – единогласно.

FIA выпустила короткое заявление, в котором сказано: «После проведения испытаний и анализа новых шин спецификации 2020 года было проведено голосование по спецификации шин на сезон-2020 в соответствии со статьей 12.6.1 технического регламента. В результате голосования было принято единогласное решение продолжить использовать спецификацию 2019-го в сезоне 2020 года.

FIA хотела бы поблагодарить как Pirelli, так и все команды за сотрудничество и их работу над улучшением шин для сезона 2020 года. В любом случае, полученные уроки будут неоценимы для дальнейшего совершенствования шин в будущем».