Новые правила Ф1 дали Шварцману возможность тестов с Ferrari

После завершения сезона Ф1 по традиции состоится двухдневная испытательная сессия на трассе «Яс-Марина». В этом году она будет носить смешанный характер – каждая из команд отдаст одну машину молодому гонщику, а на второй будет испытывать 18-дюйиовые шины для будущего года.

Прежде в правилах чемпионата было прописано, что «молодежным» может быть только первый день тестов. Однако недавно этот пункт скорректировали, оставив участникам чемпионата возможность выбора.

Именно это позволило Ferrari пригласить на тесты Роберта Шварцмана. Ранее было объявлено, что петербуржец будет работать с Haas. Однако на онлайн-конференции в среду спортивный директор Лоран Мекис рассказал, что Роберт сможет сесть и за руль SF21.

«Во вторник тесты проводит Карлос [Сайнс], в среду – Шарль [Леклер], – объяснил он. – Во второй машине мы тоже поменяем гонщиков, Антонио [Фуоко] и Роберта».

До тестов Шварцмана ждет спор за титул чемпиона Формулы 2, где российский гонщик Академии Ferrari уступает лидеру сезона Оскару Пиастри 51,5 очка.