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Формула 1 / Новость

Доменикали объяснил, как привлечет VW в Формулу 1

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Генеральный директор Ф1 озвучил детали будущего регламента на моторы, который должен привлечь в спорт немецкой концерн

Доменикали объяснил, как привлечет VW в Формулу 1

С 2025 года Формула 1 планирует перейти на моторы следующего поколения. Уже сейчас понятно, что эти силовые установки будут во многом похожи на нынешние, однако точный регламент пока не сформулирован – и во многом его детали будут зависеть от того, какое решение примут большие боссы Volkswagen Group в отношении Ф1. 

Столь крупный игрок настолько важен для боссов чемпионата, что его мнение обязательно учтут при подготовке новых правил. В то же время нельзя забывать и тех, кто уже сейчас производит двигатели для Больших Призов. 

Нынешний босс Ф1 Стефано Доменикали прежде занимал высокий пост в корпоративной структуре VW. Он назвал задачу привлечения производителя в чемпионат «весьма непростой». Но выразил надежду, что уже к лету здесь можно ждать принципиальных подвижек. 

«Мы хотим перевести все на новый базис, – объяснил итальянец в интервью Auto Motor und Sport. – Новые моторы прежде всего должны стать значительно дешевле. И при этом остаться гибридами. Они должны работать на топливе из возобновляемых источников. А также не делать машины слишком тяжелыми.

Если обобщать – работа над такими силовыми установками должна быть полезной для производителя в плане будущих технологий и дополнять чисто электрические двигатели».

Следует признать, что эти слова звучат просто музыкой для ушей VW, где выстроили свою глобальную стратегию развития с теми же самыми ключевыми параметрами. При этом можно ожидать, что если в Вольфсбурге решатся-таки покорять Ф1, то выберут один из своих премиальных брендов, Porsche или Audi.

Нынешний босс Williams Йост Капито, работавший прежде в Volkswagen, добавил: «Все производители должны понимать, что что-то обязательно изменится. Необходимы перемены, и вовсе не косметические. Полагаю, все осознают это.

Это касается даже не производителей, а в первую очередь всей Ф1. Если все сделать правильно для спорта, это неизбежно привлечет новые бренды, так как те увидят, что чемпионат идет по верному пути».  

Он добавил: «Понятно, что те, кто уже представлен в Ф1, не захочет упускать преимущество. И тут есть повод для переговоров. Нельзя писать правила исключительно с целью привлечь новых производителей. Нам надо действовать в интересах всего спорта». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кристиан Ниммерфолль

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