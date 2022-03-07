Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна

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В Haas F1 связывали с сезоном-2022 серьезные надежды. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер осознанно пожертвовали предыдущим чемпионатом, чтобы построить быструю машину по новому регламенту и с ее помощью бороться за серьезные результаты.

Однако на первых тестах особого темпа у VF-22 не было, как не было и надежности, а потом команда отказалась от сотрудничества со своим титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и разорвала контракт Никиты Мазепина.

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В преддверие вторых тестов в Сахире проблемы продолжились. Если все остальные команды в понедельник отправили свои машины и имущество по воздуху в Бахрейн, Haas сделать это не удалось.

Как сообщает Auto Motor und Sport, тот самолет, что должен был осуществить эту перевозку, сломался и не смог взлететь из аэропорта Стамбула. Потому пожитки команды пока остаются в Лондоне.

Разумеется, оставшееся время позволяет организовать доставку, но немецкое издание пишет, что имущество почему-то решили ночью перевезти на грузовиках в Лейпциг и уже оттуда отправить по воздуху в Бахрейн.

Хотя заезды стартуют только в четверг, в Haas, как сообщается, уже допустили, что могут не успеть к их началу.

«Возможно, мы отменим первый день тестов, – цитирует AMuS главу коллектива Гюнтера Штайнера. – У всех остальных команд будет двухдневное преимущество при подготовке к этой сессии».

Расчеты показывают, что грузы Haas совершенно спокойно можно доставить в Бахрейн к вечеру вторника или утру среды. Почему так сложно развернуть тестовую бригаду за одни сутки, не сообщается – однако FIA якобы допускает возможность позволить американской команде в случае опоздания продолжить тесты и 13 марта.

При этом по запросу Motorsport.com в Haas сообщили, что будут в Бахрейне уже завтра утром и не видят никаких проблем со своевременным началом работы на трассе в Сахире.

Вместо Никиты Мазепина за руль белой машины по ходу предстоящей сессии сядет резервный гонщик Пьетро Фиттипальди.