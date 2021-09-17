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Формула 1 / Новая база Aston Martin F1 Новости

Новую фабрику Aston Martin построит McLaren. Но другой

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, Редактор

Возведение фабрики для постройки гоночный машин займёт 18 месяцев

Новую фабрику Aston Martin построит McLaren. Но другой

В начале недели компания Aston Martin провела церемонию начала строительство новой фабрики для своей команды Формулы 1. Объект площадью 400 тысяч квадратных футов разместится через дорогу от трассы «Сильверстоун» и будет также включать штаб-квартиру и аэродинамическую трубу.

Проект фабрики разработан компанией Ridge and Partners LLP, а непосредственное строительство будет осуществлять McLaren Construction, утверждает издание Construction Enquirer. Это британская фирма, которая не имеет непосредственного отношения к группе McLaren, выпускающей спорткары и участвующей в Формуле 1, хотя оба бренда порой путают.

Строительство новой фабрики займет 18 месяцев, а аэродинамическая труба заработает не раньше 2023 года. Объект включит в себя и существующую фабрику Aston Martin, которая будет основательно перестроена.

Это первое строительство подобного объекта в Великобритании за последние 17 лет. На данный момент самой новой такой фабрикой в стране является как раз Технологический центр McLaren, открытый в 2004 году.

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