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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Новой трассе Ф1 дали имя. Похоже на «карниз» – и не случайно

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Своим названием уличный трек в Саудовской Аравии обязан близостью к морскому побережью

Новой трассе Ф1 дали имя. Похоже на «карниз» – и не случайно

Трасса в городе Джедда, где в этом году пройдет первый в истории Гран При Саудовской Аравии, получила имя. Уличный трек, на котором с 3 по 5 декабря должен состояться предпоследний этап чемпионата мира, отныне называется «Джедда Корниш».

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Неравнодушным к автомобилям людям интернациональное слово сorniche известно прежде всего по модели марки Rolls-Royce, выпускавшейся с начала 70-х по начало нулевых годов. Однако изначально это слово означает дорогу, идущую вдоль горного хребта по своеобразному «карнизу» (русское слово имеет общее с corniche происхождение). 

Также этим термином со временем стали называть дорогу, идущую вдоль берега моря. В арабских странах такое название со временем стало традиционным для пешеходных променадов вдоль береговой линии и примыкающих к ним районов. 

В Джидде название Корниш носит примыкающая к морю парковая зона, рассчитанная на одновременное пребывание 120 тысяч человек и включающая в себя множество пляжей, ресторанов, гостиниц и других культурных и развлекательных объектов. Среди прочего у берега Корниша находится Фонтан Фатха, выбрасывающий воду на высоту больше 250 метров и являющийся самым высоким в мире.

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