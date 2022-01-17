Новое увольнение в Alpine. Теперь не нашлось места Просту

Четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост перестал занимать пост в структуре управления командой Alpine: коллектив не стал продлевать с французом контракт, который прекратил свое действие в конце 2021 года.

Прост (в начале 80-х выступавший за команду Renault в Ф1, а последний титул завоевавший на Williams с мотором Renault) в том или ином виде участвовал в жизни Renault/Alpine с 2015 года, когда французский концерн стал единственным владельцем команды.

Сначала многократный чемпион являлся консультантом коллектива, а в 2019 году был назначен одним из директоров британской компании, которая управляет командой (напомним, занимающееся разработкой шасси и гоночной программой подразделение было основано в 70-х годах в Великобритании под именем Toleman и с тех пор не покидало страну, несмотря на неоднократную смену собственника). Впрочем, Прост по-прежнему выполнял скорее представительские функции, чем занимался реальным управлением – о чем среди прочего можно было судить по присвоенной французу должности неисполнительного директора.

Таким образом, в Renault/Alpine продолжается масштабная реорганизация управляющего состава. Напомним, год назад команду покинул руководитель коллектива Сириль Абитбуль, в августе со своего поста ушел руководитель моторной программы Реми Таффен, а совсем недавно было официально объявлено об отставке Марцина Будковски – который на должности исполнительного директора по сути управлял командой (при наличии назначенного год назад на пост спортивного директора Давиде Бривио).

Тем временем усиливаются слухи, что именно ради руководящего поста в Alpine из команды Aston Martin в начале января уволился Отмар Сафнауэр. Также близкие к руководству французского коллектива источники продолжают утверждать, что вместе с топ-менеджером команду сменит и компания BWT, которая в разных вариантах сотрудничала с командой Force India/Racing Point/Aston Martin c 2017 года.