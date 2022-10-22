Технический анализ Джорджо Пиолы
Новое крыло Mercedes вызвало вопросы. Команда обещала переделать его
Новинку, которую соперники уже назвали нелегальной, во избежание противоречий не стали использовать в пятницу в Остине
Команда Mercedes привезла на американский Гран При последний в сезоне пакет обновлений, частью которого стало и модернизированное переднее антикрыло. При первом же взгляде на него в глаза бросались пять элементов, связывающих два дальних профиля.
Помимо того, что общее число таких деталей с каждой стороны не может превышать восьми, а на W13 их после обновления стало по десять, не вызывало сомнений, что эта пятерка явно несет аэродинамическую нагрузку, помогая направлять воздушные потоки в сторону от переднего колеса.
Судьба новинки оказалась незавидной: обновленный элемент не прошел техническую инспекцию в четверг, потому команда просто не имела право использовать его на машине в тренировках.
Судьи сослались на Статью 3.9.8.b Технического регламента – именно она гласит, что общее количество подобных разделителей ограничено восемью на сторону. Там же прописаны и другие ограничения: максимальная длина 70 мм, высота 40 и толщина 6 мм.
В Брэкли, кажется, не уложились ни в один из этих нормативов. Шансов получить разрешение в данном случае не было изначально.
В самой команде объяснили, что по установленной процедуре заранее направили в FIA 3D-модель в формате CAD и получили одобрение. Это сразу привело к слухам, что на чертеже было одно, а в Остин Mercedes привезла совсем другое.
В паддоке можно было услышать и другую теорию: дескать, чемпионы мира заранее знали, что получат запрет – и хотят использовать этот случай, чтобы попробовать получить вычет из бюджета. Дескать, потраченные деньги не принесли никакого конкурентного преимущества, а потому их не стоит учитывать при исчислении подлимитных сумм.
При этом источники Motorsport.com подтвердили, что Mercedes действительно получила запрет еще на уровне чертежей, но все равно изготовила деталь.
В любом случае, к Гран При Мексики крыло предстоит переделать. А о том, чем вызвана столь грубая ошибка искушенной и солидной команды, мы еще долго можем строить какие угодно теории…
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