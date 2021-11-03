Сейчас в Формуле 1 идут активные дискуссии о том, какие моторы будут использоваться в чемпионате с 2026 года, когда вступит в силу новый регламент. Спорт планирует отказаться от сложных, дорогих и не используемых в серийных автомобилях тепловых мотор-генераторов MGU-H, но сохранить и даже усилить гибридную составляющую силовых установок.

Это должно привлечь в чемпионат новых автопроизводителей – прежде всего в таком качестве называют бренды концерна Volkswagen Group.

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Еще одна идея состоит в том, чтобы для новичков действовали не столь строгие бюджетные ограничения, которые позволяли бы вести доработки и сокращать отставание от тех, кто уже имеет опыт работы в чемпионате – недавний пример Honda показал, что без этого путь к конкурентоспособности получается довольно долгим.

Однако нынешние команды призвали с осторожностью задействовать подобные меры. В частности, эту тему поднял глава действующих чемпионов Ф1 из Mercedes Тото Вольф.

«Думаю, очень здорово, что сильные производители демонстрируют интерес к старту собственных программ, – сказал австриец. – Разумеется, никому из них не хочется прийти и столкнуться с ситуацией, когда они окажутся совершенно неконкурентоспособны. Так что нам нужна система, которая устранила бы столь серьезные риски.

С другой стороны, Ф1 можно сравнить с [футбольной] Лигой чемпионов. Никто не ожидает, что команда, впервые попавшая в этот турнир, сразу дойдет до финала и вернется домой с большим кубком.

Мы здесь уже давно, мы инвестировали в спорт большие суммы, заплатили потом, кровью и ужасными результатами за то, чтобы оказаться в нынешней ситуации.

Вспомните три первых сезона выступлений Mercedes, вспомните ужасное начало для Honda или Renault. Всем нам пришлось биться всерьез, чтобы в итоге выигрывать гонки и титулы. Потому нужен правильный баланс, чтобы привлечь новые марки».

Он добавил: «Думаю, всем понятно, что нельзя просто прийти и сразу побеждать, для этого требуется время. Прежде многие производители допускали в этом отношении ошибку.

Вспомните Toyota, Honda или BMW – то было совсем недавно. Никакие деньги и никакие ресурсы не помогут, если не дать проекту достаточного времени.

Думаю, любой, кто приходит в Ф1 – как команда или производитель силовых установок – должен понимать это. Необходимо время. Именно потому наш спорт так притягателен: победить здесь совсем не просто».