Новая трасса Формулы 1 в Бахрейне. Мы по ней проехали

«Сахир» – уникальное место. Это единственный гоночный комплекс в мире, где есть сразу пять трасс, пригодных для Формулы 1. Ни один другой автодром не имеет столько конфигураций, которые сертифицированы FIA для проведения Гран При. «Сахир» расположен в Бахрейне; ближайшей зимой королевство готово принять сразу два этапа Формулы 1.

Первый Гран При Бахрейна пройдет на привычной всем версии трассы. Второй Гран При – на «почти овале». Никто никогда не ездил по овальному варианту «Сахира». До нас. Motorsport.com устроил тест новому автодрому в компьютерной игре. На видео, которое расположено над этим текстом, вы можете посмотреть, как выглядит скоростная версия бахрейнской трассы глазами пилота Формулы 1. Прохождение круга заняло меньше минуты.

Гонка на представленной выше версии «Сахира», скорее всего, пройдет 6 декабря 2020 года. Она может предпоследним этапом Формулы 1 в сезоне-2020.

Исполнительный директор бахрейнского автодрома шейх Салман бин Иса Аль-Халифа выразил надежду, что на почти овальной версии будет три зоны DRS, а связку 4-5-6 поворота болиды Формулы 1 смогут проходить ходом, не сбрасывая скорость. Вот как выглядит схема этой трассы: