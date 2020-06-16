Новая трасса Формулы 1 в Бахрейне. Мы по ней проехали
Посмотрите, как выглядит «почти овальный» автодром, на котором может пройти предпоследний Гран При 2020 года
«Сахир» – уникальное место. Это единственный гоночный комплекс в мире, где есть сразу пять трасс, пригодных для Формулы 1. Ни один другой автодром не имеет столько конфигураций, которые сертифицированы FIA для проведения Гран При. «Сахир» расположен в Бахрейне; ближайшей зимой королевство готово принять сразу два этапа Формулы 1.
Первый Гран При Бахрейна пройдет на привычной всем версии трассы. Второй Гран При – на «почти овале». Никто никогда не ездил по овальному варианту «Сахира». До нас. Motorsport.com устроил тест новому автодрому в компьютерной игре. На видео, которое расположено над этим текстом, вы можете посмотреть, как выглядит скоростная версия бахрейнской трассы глазами пилота Формулы 1. Прохождение круга заняло меньше минуты.
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Гонка на представленной выше версии «Сахира», скорее всего, пройдет 6 декабря 2020 года. Она может предпоследним этапом Формулы 1 в сезоне-2020.
Исполнительный директор бахрейнского автодрома шейх Салман бин Иса Аль-Халифа выразил надежду, что на почти овальной версии будет три зоны DRS, а связку 4-5-6 поворота болиды Формулы 1 смогут проходить ходом, не сбрасывая скорость. Вот как выглядит схема этой трассы:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Местонахождение
|Сахир
|Автор
|Джонатан Нобл