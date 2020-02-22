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Формула 1 / Новость

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка

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Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
22 февр. 2020 г., 09:08

Конкуренты продолжают сомневаться в легальности хитрой новинки от чемпионской команды.

Mercedes может столкнуться с новой попыткой запретить ее систему DAS, представленную на предсезонных тестах Формулы 1. Система позволяет пилотам по ходу движения менять схождение колес за счет движений рулем, и, по словам команды, FIA признала ее легальность. Однако соперники сомневаются в том, что DAS не нарушает правило закрытого парка.

«Мы не знаем, что эта система делает, – сказал спортивный директор Renault Алан Пермейн. – Джеймс Эллисон и его люди придумали что-то умное и, без сомнений, собираются отыграть за счет этого много времени. Уверен, они обсуждали это с FIA и довольны обсуждением. Но могут быть вопросы касательно соблюдения режима закрытого парка. Думаю, основной вопрос в том, является ли DAS частью рулевой системы или подвески. На них распространяются разные правила технического регламента, это ключевая деталь».

Согласно регламенту, машина находится в режиме закрытого парка с момента выезда с пит-лейна по ходу квалификации и до начала гонки. В этом режиме командам запрещено менять настройки подвески болида. Однако вопрос о том, можно ли трактовать DAS как систему изменения подвески, остается открытым. Гоночный директор Ф1 Майкл Маси отказался дать оценку этой ситуации.

«Мы не обсуждаем технические элементы на машинах отдельных команд, – сказал Маси. – Мы работаем с каждой командой по отдельности, это все, что я могу сказать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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