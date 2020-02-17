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Формула 1 / Новость

Новая Renault Формулы 1 впервые выехала на трассу

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Новая Renault Формулы 1 впервые выехала на трассу
Автор:
, редактор
17 февр. 2020 г., 09:40

Французская команда опубликовала фотографию первого выезда R.S.20 из боксов

Команда Формулы 1 Renault показала кадр первого выезда своей новой машины R.S.20 на трассу. Вероятно, французы проводят день рекламной съемки, в рамках которого командам разрешено проехать по трассе 100 км до старта официальных предсезонных тестов.

 

Ранее Renault провела презентацию новой машины, в рамках которой представила только изображения, но не сам болид.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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