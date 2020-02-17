Новая Renault Формулы 1 впервые выехала на трассу

Команда Формулы 1 Renault показала кадр первого выезда своей новой машины R.S.20 на трассу. Вероятно, французы проводят день рекламной съемки, в рамках которого командам разрешено проехать по трассе 100 км до старта официальных предсезонных тестов.

Ранее Renault провела презентацию новой машины, в рамках которой представила только изображения, но не сам болид.