Новая Renault Формулы 1 впервые выехала на трассу
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Французская команда опубликовала фотографию первого выезда R.S.20 из боксов
Команда Формулы 1 Renault показала кадр первого выезда своей новой машины R.S.20 на трассу. Вероятно, французы проводят день рекламной съемки, в рамках которого командам разрешено проехать по трассе 100 км до старта официальных предсезонных тестов.
Ранее Renault провела презентацию новой машины, в рамках которой представила только изображения, но не сам болид.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Новая Renault Формулы 1 впервые выехала на трассу
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