Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу

Команда Alfa Romeo представила публике доработанную расцветку своих гоночных машин, которую коллектив будет использовать в эти выходные на Гран При Штирии.

Расцветка посвящена 111-летию марки Alfa Romeo, которое отмечается в этом году. По этому случаю на заднем обтекателе болида С41 появились три единицы. Цифры стилизованы под вертикальную черту красного креста, который переехал на логотип автомобильной марки и борта гоночных болидов с герба Милана.

Еще одним новшеством стало изображение стилизованного щита на носу автомобиля – по аналогии c формой решетки радиатора серийных автомобилей итальянской марки.