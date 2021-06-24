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Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу
Автор: Джакомо Раули
Итальянская марка решила отметить свой нестандартный юбилей
Команда Alfa Romeo представила публике доработанную расцветку своих гоночных машин, которую коллектив будет использовать в эти выходные на Гран При Штирии.
Расцветка посвящена 111-летию марки Alfa Romeo, которое отмечается в этом году. По этому случаю на заднем обтекателе болида С41 появились три единицы. Цифры стилизованы под вертикальную черту красного креста, который переехал на логотип автомобильной марки и борта гоночных болидов с герба Милана.
Еще одним новшеством стало изображение стилизованного щита на носу автомобиля – по аналогии c формой решетки радиатора серийных автомобилей итальянской марки.
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Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу
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