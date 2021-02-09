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Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

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Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Автор:
, Редактор Ф1

Стартап под названием Monaco подтвердил намерение дебютировать в чемпионате мира, похвалив действия нового руководства Ф1

Впервые о компании Monaco Increase Management и ее желании выступать в Больших Призах стало известно в конце 2019 года. Ее основатель Сальваторе Гандолфо планировал объедилить усилия с командой Campos и дебютировать в Ф1 в 2021-м, когда спорт рассчитывал перейти на регламент с граунд-эффектом. 

Тогда Гандолфо говорил про «финансовую устойчивость проекта, которая отвечает требованиям FIA и обещает сделать его успешным». Любопытно, что в то же время президент Федерации Жан Тодт назвал стартап несерьезным.

С тех пор в Ф1 серьезно изменились правила игры. Новый Договор Согласия, вступивший в силу с этого года, предусматривает особый порядок для дебютантов. Так как призовой фонд после появления новой команды предстоит делить на большее число участников, то доходы существующих коллективов неизбежно сократятся. Поэтому новичок обязан внести 200 миллионов долларов в специальный фонд, из которого будут компенсированы потери его соперникам.  

Однако недавно новый босс Ф1 Стефано Доменикали дал понять, что ему не очень нравится такой подход, поскольку он требует значительных трат и останавливает потенциальных дебютантов. Итальянец сказал, что Формула 1 готова учитывать условия и обсуждать возможные варианты.

Поздно вечером в понедельник Monaco выпустила заявление, в котором приветствовала позицию Доменикали и подтвердила намерение подать заявку на участие в чемпионате мира. 

«Проект Monaco F1 Racing Team первым начал активные дискуссии о возможности прихода в Ф1 при нынешнем руководстве еще в 2019 году, – сказал Гандолфо. – Мы начали соответствующим образом выстраивать структуру, исследовать потенциал нового технического регламента, который изначально должен был вступить в силу с 2021 года (и позже был отложен из-за пандемии).

Мы полагаем, что недавние заявления генерального директора Ф1 Стефано Доменикали, который упомянул о возможности отмены 200-милионного взноса для новых команд, является шагом в верном направлении.

Мы ценим открытость Стефано и FIA и готовы предпринять шаги, необходимые для завершения оформления нашей заявки на участие». 

В 2019-м гонщиками Monaco назывались нынешний пилот Porsche в Формуле Е Паскаль Верляйн и участник IndyCar Алекс Палоу, а советником проекта должен был стать работавший прежде в Ferrari, Arrows и Super Aguri Даниэль Аудетто.

При этом боссы Ф1 в течение последнего года регулярно подчеркивали, что пока у них нет никаких серьезных переговоров с потенциальными новыми командами. 

Любой кандидат на выступление в чемпионате сейчас должен выдержать тендер FIA, доказав состоятельность своих планов и готовность к дебюту. Последней эту процедуру пять лет назад прошла команда Haas.

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Автор Люк Смит

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