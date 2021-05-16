Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1

Инспекторы по безопасности FIA и FIM в течение последних недель посетили новую гоночную трассу на острове Тенерифе и подготовили рекомендации, после выполнения которых автодром будет соответствовать требованиям первой категории и сможет принимать этапы Формулы 1 и MotoGP. Об этом сообщает итальянское издание Gazetta dello Sport.

Изначально новый трек должен был открыться еще в 2018 году, однако целый ряд обстоятельств привел к изменению планов и сдвигу сроков начала эксплуатации трассы. Так или иначе, в настоящий момент все ключевые работы закончены – и на повестке дня сертификация автодрома спортивными властями.

Фото: Circuito de Tenerife

Впрочем, высока вероятность, что даже после выполнения требований FIA и FIM владельцы трассы предпочтут (с целью избежать лишних затрат) сертифицировать ее как автодром второй категории. Но при этом они будут иметь возможность в любой момент подать заявку на повышение статуса.

Длина круга на новой испанской трассе, состоящей из 16-ти поворотов, составляет чуть больше 4 километров. Затраты на проект оцениваются в 25-30 миллионов долларов.