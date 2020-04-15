Машины Шумахера и своя команда. Новая версия официальной игры Формулы 1
Игра под названием F1 2020 выйдет 10 июля и позволит промчаться по трассам в Ханое и Зандфорте, куда настоящие болиды в этом году попасть пока не могут
Компания Codemasters не стала откладывать выход нового поколения игры по Формуле 1 несмотря на эпидемию коронавируса.
Главной новинкой в очередной части симулятора станет появление режима менеджера. В нем игрокам позволят создавать собственную, 11-ю команду Ф1 и управлять ею. Игрок при этом сможет одновременно руководить коллективом и выступать в гонках, проводя как полноценные, так и сокращенные сезоны.
В игре будут доступны все трассы из исходного календаря 2020 года, в том числе трассы в Ханое и Зандфорте, этапы на которых были перенесены на неопределенное время. В игру также вернулся режим разделенного экрана, позволяющий играть вдвоем и отсутствовавший добрых шесть лет.
Наряду с обычным вариантом игры можно приобрести и версию F1 2020 Deluxe Schumacher Edition. В ней доступны четыре машины, на которых выступал семикратный чемпион мира: Jordan 191, на которой немец дебютировал в Ф1, два чемпионских болида Benetton и Ferrari F1-2000. На этих автомобилях, судя по предыдущим версиям симулятора, можно будет участвовать в гонках ретро-болидов, которые в игре выделены в отдельный режим.
Новая версии игры традиционно появится в версиях для приставок PlayStation 4 и Xbox One, а также для персональных компьютеров.
Williams
Фотограф: Студия Codemasters
Renault
Фотограф: Студия Codemasters
Mercedes
Фотограф: Студия Codemasters
McLaren
Фотограф: Студия Codemasters
Jordan 1991
Фотограф: Студия Codemasters
Ferrari
Фотограф: Студия Codemasters
Ferrari 2000
Фотограф: Студия Codemasters
Ferrari 2000
Фотограф: Студия Codemasters
Haas
Фотограф: Студия Codemasters
Jordan 1991
Фотограф: Студия Codemasters
F1 2020 Red Bull
Фотограф: Студия Codemasters
F1 2020 Racing Point
Фотограф: Студия Codemasters
Benetton 1995
Фотограф: Студия Codemasters
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Машины Шумахера и своя команда. Новая версия официальной игры Формулы 1
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