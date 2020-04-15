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Формула 1 / Новость

Машины Шумахера и своя команда. Новая версия официальной игры Формулы 1

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Машины Шумахера и своя команда. Новая версия официальной игры Формулы 1
Автор:
, редактор
15 апр. 2020 г., 16:50

Игра под названием F1 2020 выйдет 10 июля и позволит промчаться по трассам в Ханое и Зандфорте, куда настоящие болиды в этом году попасть пока не могут

Компания Codemasters не стала откладывать выход нового поколения игры по Формуле 1 несмотря на эпидемию коронавируса. 

Главной новинкой в очередной части симулятора станет появление режима менеджера. В нем игрокам позволят создавать собственную, 11-ю команду Ф1 и управлять ею. Игрок при этом сможет одновременно руководить коллективом и выступать в гонках, проводя как полноценные, так и сокращенные сезоны.

В игре будут доступны все трассы из исходного календаря 2020 года, в том числе трассы в Ханое и Зандфорте, этапы на которых были перенесены на неопределенное время. В игру также вернулся режим разделенного экрана, позволяющий играть вдвоем и отсутствовавший добрых шесть лет.

Наряду с обычным вариантом игры можно приобрести и версию F1 2020 Deluxe Schumacher Edition. В ней доступны четыре машины, на которых выступал семикратный чемпион мира: Jordan 191, на которой немец дебютировал в Ф1, два чемпионских болида Benetton и Ferrari F1-2000. На этих автомобилях, судя по предыдущим версиям симулятора, можно будет участвовать в гонках ретро-болидов, которые в игре выделены в отдельный режим.

Новая версии игры традиционно появится в версиях для приставок PlayStation 4 и Xbox One, а также для персональных компьютеров.

Слайдер
Список

Williams

Williams
1/13

Фотограф: Студия Codemasters

Renault

Renault
2/13

Фотограф: Студия Codemasters

Mercedes

Mercedes
3/13

Фотограф: Студия Codemasters

McLaren

McLaren
4/13

Фотограф: Студия Codemasters

Jordan 1991

Jordan 1991
5/13

Фотограф: Студия Codemasters

Ferrari

Ferrari
6/13

Фотограф: Студия Codemasters

Ferrari 2000

Ferrari 2000
7/13

Фотограф: Студия Codemasters

Ferrari 2000

Ferrari 2000
8/13

Фотограф: Студия Codemasters

Haas

Haas
9/13

Фотограф: Студия Codemasters

Jordan 1991

Jordan 1991
10/13

Фотограф: Студия Codemasters

F1 2020 Red Bull

F1 2020 Red Bull
11/13

Фотограф: Студия Codemasters

F1 2020 Racing Point

F1 2020 Racing Point
12/13

Фотограф: Студия Codemasters

Benetton 1995

Benetton 1995
13/13

Фотограф: Студия Codemasters

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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