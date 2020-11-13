Ноу-хау от Грожана: машины из проката как средство от скольжений
В пятницу француз не только страдал от низкого уровня сцепления с трассой, но и думал над возможностями решения проблемы
Ромен Грожан в пятницу вечером озвучил наиболее необычный способ, который помог бы повысить сцепление шин с трассой на автодроме «Инстанбул-парк». «Мне пришла в голову идея, – рассказал пилот Haas журналистам по завершении пятничных тренировок. – Надо было каждому, кто имеет отношение к Формуле 1, взять по машине в прокате и между двумя тренировками наворачивать круги по трассе, убирая пыль с трассы и обрезинивая ее».
Читайте также:
Нехваткая зацепа на турецком автодроме в пятницу стала главной проблемой для всех гонщиков. У пилотов постоянно возникали трудности с выводом резины в нужный температурный диапазон, из-за чего многие так и не смогли приступить к полноценной работе над настройками.
«Hard вообще никуда не годился, с ним я на 5 секунд отставал от Кевина на Medium, – поделился Грожан с пресой своими впечатлениями. – Так что, вряд ли эти покрышки мне еще понадобятся по ходу уик-энда.
Да, асфальт постепенно становился лучше… Но проблема в том, что здесь есть одна идеальная траектория – и обгон будет сложной задачей. Если ты за пределами траектории – зацеп будет на том же уровне, что сегодня утром. На уровне, при котором ты будешь проигрывать лидерам десять, а то и двадцать секунд с круга – а то и больше.
Говорят, что завтра высока вероятность дождя. В теории это может изменить ситуацию к лучшему – а может, наоборот, к худшему. К примеру, если в результате на поверхности асфальта вновь начнет проступать смола. Но все это может дать командам вроде нашей возможность оказаться выше чем обычно».
Читайте также:
Предыдущая новость
Сайнс: Самая странная пятница в моей жизни
Следующая новость
AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Автор
|Кирилл Качнов