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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Ноу-хау от Грожана: машины из проката как средство от скольжений

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Ноу-хау от Грожана: машины из проката как средство от скольжений
Автор:
, Главный редактор

В пятницу француз не только страдал от низкого уровня сцепления с трассой, но и думал над возможностями решения проблемы

Ромен Грожан в пятницу вечером озвучил наиболее необычный способ, который помог бы повысить сцепление шин с трассой на автодроме «Инстанбул-парк». «Мне пришла в голову идея, – рассказал пилот Haas журналистам по завершении пятничных тренировок. – Надо было каждому, кто имеет отношение к Формуле 1, взять по машине в прокате и между двумя тренировками наворачивать круги по трассе, убирая пыль с трассы и обрезинивая ее».

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Нехваткая зацепа на турецком автодроме в пятницу стала главной проблемой для всех гонщиков. У пилотов постоянно возникали трудности с выводом резины в нужный температурный диапазон, из-за чего многие так и не смогли приступить к полноценной работе над настройками.

«Hard вообще никуда не годился, с ним я на 5 секунд отставал от Кевина на Medium, – поделился Грожан с пресой своими впечатлениями. – Так что, вряд ли эти покрышки мне еще понадобятся по ходу уик-энда.

Да, асфальт постепенно становился лучше… Но проблема в том, что здесь есть одна идеальная траектория – и обгон будет сложной задачей. Если ты за пределами траектории – зацеп будет на том же уровне, что сегодня утром. На уровне, при котором ты будешь проигрывать лидерам десять, а то и двадцать секунд с круга – а то и больше.

Говорят, что завтра высока вероятность дождя. В теории это может изменить ситуацию к лучшему – а может, наоборот, к худшему. К примеру, если в результате на поверхности асфальта вновь начнет проступать смола. Но все это может дать командам вроде нашей возможность оказаться выше чем обычно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Ромен Грожан
Автор Кирилл Качнов

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