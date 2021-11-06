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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Норрис тоже получил новый мотор и штраф за него

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Пилот McLaren пополнил и без того немалый список тех, кто в Мехико потеряет позиции на стартовой решетке

Норрис тоже получил новый мотор и штраф за него

Как сообщил в своем твиттере информированный испанский журналист Альберт Фабрега, по ходу Гран При Мексики на машину Ландо Норриса установили новую силовую установку, уже четвертую по ходу нынешнего сезона.

Обновление: источники Motorsport.com подтвердили информацию об установке британцу нового мотора.

До настоящего момента Ландо оставался единственным пилотом, использующим мотор Mercedes, кто еще не получал наказания на перерасход элементов – его напарнику Даниэль Риккардо двигатель поменяли в Турции.

Так как у Норриса заменены были все компоненты, это означает автоматическую перестановку в конец решетки.

Ранее аналогичное наказание уже получили Лэнс Стролл и Юки Цунода – три эти гонщика займут места в соответствии с результатами квалификации. Джордж Расселл потеряет пять позиций из-за новой коробки передач, но в любом случае будет не ниже 17-го места на стартовом поле. 

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