Норрис тоже получил новый мотор и штраф за него
Пилот McLaren пополнил и без того немалый список тех, кто в Мехико потеряет позиции на стартовой решетке
Как сообщил в своем твиттере информированный испанский журналист Альберт Фабрега, по ходу Гран При Мексики на машину Ландо Норриса установили новую силовую установку, уже четвертую по ходу нынешнего сезона.
Обновление: источники Motorsport.com подтвердили информацию об установке британцу нового мотора.
До настоящего момента Ландо оставался единственным пилотом, использующим мотор Mercedes, кто еще не получал наказания на перерасход элементов – его напарнику Даниэль Риккардо двигатель поменяли в Турции.
Так как у Норриса заменены были все компоненты, это означает автоматическую перестановку в конец решетки.
Ранее аналогичное наказание уже получили Лэнс Стролл и Юки Цунода – три эти гонщика займут места в соответствии с результатами квалификации. Джордж Расселл потеряет пять позиций из-за новой коробки передач, но в любом случае будет не ниже 17-го места на стартовом поле.
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Уже 4-й пилот стартует с конца решетки в Мексике из-за штрафа