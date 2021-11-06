Норрис тоже получил новый мотор и штраф за него

Как сообщил в своем твиттере информированный испанский журналист Альберт Фабрега, по ходу Гран При Мексики на машину Ландо Норриса установили новую силовую установку, уже четвертую по ходу нынешнего сезона.

Обновление: источники Motorsport.com подтвердили информацию об установке британцу нового мотора.

До настоящего момента Ландо оставался единственным пилотом, использующим мотор Mercedes, кто еще не получал наказания на перерасход элементов – его напарнику Даниэль Риккардо двигатель поменяли в Турции.

Так как у Норриса заменены были все компоненты, это означает автоматическую перестановку в конец решетки.

Ранее аналогичное наказание уже получили Лэнс Стролл и Юки Цунода – три эти гонщика займут места в соответствии с результатами квалификации. Джордж Расселл потеряет пять позиций из-за новой коробки передач, но в любом случае будет не ниже 17-го места на стартовом поле.