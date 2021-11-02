Предыдущая / Ferrari собралась нанести McLaren удар в Мехико Следующая / Риккардо: Не чувствую McLaren на 10 из 10Формула 1 Новости
Норрису пообещали чемпионский титул
Автор: Иван Матушкин , редактор
Нико Росберг увидел в Ландо победителя
Ландо Норрис проводит свой лучший сезон в Формуле 1, занимая пятое место в чемпионате. На его счету уже четыре подиума, а лучшим результатом стало второе место.
По мнению чемпиона мира 2016 года Нико Росберга, Норрис в будущем наверняка станет претендентом на чемпионский титул.
«Он так феноменально работает, так что ему не о чем волноваться, – сказал Росберг в своем блоге на YouTube. – У него будет блестящая карьера. Он будущий чемпион мира, потенциально. Его победы придут».
Нынешний сезон для Норриса – третий в Формуле 1. За него он уже набрал больше очков (149), чем за первые два вместе взятые (146). Все три года Норрис выступает за McLaren.
Поделились
Комментарии
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Предыдущая новость
Ferrari собралась нанести McLaren удар в Мехико
Следующая новость
Риккардо: Не чувствую McLaren на 10 из 10
Загрузить комментарии
Норрису пообещали чемпионский титул
Поделились
Комментарии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер