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Формула 1 Новости

Норрису пообещали чемпионский титул

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Нико Росберг увидел в Ландо победителя

Норрису пообещали чемпионский титул

Ландо Норрис проводит свой лучший сезон в Формуле 1, занимая пятое место в чемпионате. На его счету уже четыре подиума, а лучшим результатом стало второе место. 

По мнению чемпиона мира 2016 года Нико Росберга, Норрис в будущем наверняка станет претендентом на чемпионский титул.

«Он так феноменально работает, так что ему не о чем волноваться, – сказал Росберг в своем блоге на YouTube. – У него будет блестящая карьера. Он будущий чемпион мира, потенциально. Его победы придут».

Нынешний сезон для Норриса – третий в Формуле 1. За него он уже набрал больше очков (149), чем за первые два вместе взятые (146). Все три года Норрис выступает за McLaren.

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