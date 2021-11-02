Норрису пообещали чемпионский титул

Ландо Норрис проводит свой лучший сезон в Формуле 1, занимая пятое место в чемпионате. На его счету уже четыре подиума, а лучшим результатом стало второе место.

По мнению чемпиона мира 2016 года Нико Росберга, Норрис в будущем наверняка станет претендентом на чемпионский титул.

«Он так феноменально работает, так что ему не о чем волноваться, – сказал Росберг в своем блоге на YouTube. – У него будет блестящая карьера. Он будущий чемпион мира, потенциально. Его победы придут».

Нынешний сезон для Норриса – третий в Формуле 1. За него он уже набрал больше очков (149), чем за первые два вместе взятые (146). Все три года Норрис выступает за McLaren.