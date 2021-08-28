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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Норриса отправили в больницу после аварии в квалификации

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Адам Купер

Гонщику, который на высокой скорости врезался в барьер на мокром асфальте, потребовалось дополнительное обследование

Норриса отправили в больницу после аварии в квалификации

Ландо Норрис показал лучшее время в двух первых сегментах квалификации Гран При Бельгии, однако в начале третьего под усилившимся дождем его McLaren сорвало с трассы и бросило в ограждение в повороте Красная вода. 

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Британец сам выбрался из кокпита разбитой машины, однако затем пожаловался на боль в левом локте.  

После обязательного обследования в медицинском центре трассы 21-летнего спортсмена отправили в одну из больниц соседнего Льежа для более серьезного рентгеновского анализа его локтя. Эту информацию подтвердил глава команды Андреас Зайдль. 

«Это лишь мера предосторожности, – сказал немец. – Мы полагаем, что он в порядке. Но все же, нужно дождаться, что скажут медики».

Команда пока не сообщила о степени повреждений автомобиля, но учитывая силу и характер удара, весьма вероятно, что Ландо придется строить новую машину. В этом случае Норрис сможет начать воскресную гонку только с пит-лейна. 

 

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