Норриса ограбили после поражения Англии в финале Евро

В прошедшее воскресенье в Англии завершился чемпионат Европы по футболу. Сборная Англии в серии послематчевых пенальти проиграла команде Италии, после чего в Лондоне начались беспорядки. Одной из их жертв стал пилот McLaren Ландо Норрис.

Британский гонщик стал жертвой ограбления, о чем команда рассказала в официальном заявлении:

«McLaren может подтвердить, что Ландо Норрис попал в инцидент после финального матча Евро на стадионе «Уэмбли». Во время инцидента у него отобрали часы. К счастью, Ландо остался цел, но, естественно, был потрясен».

McLaren не собирается далее комментировать инцидент, так как теперь им занимается полиция.