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Норриса ограбили после поражения Англии в финале Евро
Автор: Иван Матушкин , редактор
Поражение национальной сборной не стало для Ландо единственной неприятностью вечера
В прошедшее воскресенье в Англии завершился чемпионат Европы по футболу. Сборная Англии в серии послематчевых пенальти проиграла команде Италии, после чего в Лондоне начались беспорядки. Одной из их жертв стал пилот McLaren Ландо Норрис.
Британский гонщик стал жертвой ограбления, о чем команда рассказала в официальном заявлении:
«McLaren может подтвердить, что Ландо Норрис попал в инцидент после финального матча Евро на стадионе «Уэмбли». Во время инцидента у него отобрали часы. К счастью, Ландо остался цел, но, естественно, был потрясен».
McLaren не собирается далее комментировать инцидент, так как теперь им занимается полиция.
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Норриса ограбили после поражения Англии в финале Евро
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