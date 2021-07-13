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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Норриса ограбили после поражения Англии в финале Евро

Автор:
, редактор

Поражение национальной сборной не стало для Ландо единственной неприятностью вечера

Норриса ограбили после поражения Англии в финале Евро

В прошедшее воскресенье в Англии завершился чемпионат Европы по футболу. Сборная Англии в серии послематчевых пенальти проиграла команде Италии, после чего в Лондоне начались беспорядки. Одной из их жертв стал пилот McLaren Ландо Норрис.

Британский гонщик стал жертвой ограбления, о чем команда рассказала в официальном заявлении: 

«McLaren может подтвердить, что Ландо Норрис попал в инцидент после финального матча Евро на стадионе «Уэмбли». Во время инцидента у него отобрали часы. К счастью, Ландо остался цел, но, естественно, был потрясен». 

McLaren не собирается далее комментировать инцидент, так как теперь им занимается полиция. 

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