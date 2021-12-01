Норрис сравнил машину 2022 года с Ф2. Ей тяжело управлять

В 2022 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент. Команды и гонщики полным ходом готовятся к грядущему сезону - и в паддоке все больше разговоров о том, каким будет автомобиль.

Ландо Норрис – не единственный, кто уже высказывался о работе с новой машиной. Например, Пьер Гасли отметил ухудшение видимости, а Льюис Хэмилтон и вовсе посчитал работу на симуляторе с цифровой копией нового автомобиля бесполезной.

По словам Норриса, ощущения от управления – пусть и пока не вживую – постепенно меняются по мере того, как специалисты начинают лучше понимать концепцию автомобиля. Однако британцу это не помешало сформировать для себя представление об отличиях от болидов нынешнего сезона и подходу к адаптации за рулем.

«Определенно, стиль вождения изменится, – сказал Норрис в общении с журналистами. – Я не думаю, что машиной будет так же приятно управлять. Наверное, чем-то напоминает Ф2 – с ней надо больше бороться.

Но я могу ошибаться, ведь все постоянно меняется. Например, автомобиль, которым я управлял на симуляторе месяц назад, отличается от того, что есть сейчас. И, скорее всего, та же ситуация вновь повторится по мере приближения к первой гонке нового сезона».

Концепт-макет болида Формулы 1 2022 года Фото: Formula 1

Норрис считает, что характеристики изменились из-за того, что у автомобилей нового поколения наибольший процент прижимной силы будет генерироваться за счет граунд-эффекта, а не крыльев.

«Она все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому модифицируется понемногу каждую неделю. На ней также нет этих дефлекторов, конфигураторов потока и всей той чепухи, которая есть на наших автомобилях. Всего этого не будет. Поэтому и меняются ощущения от вождения, подход к настройкам и подобным вещам».

Макет машины 2022 года в натуральную величину представили 15 июля в Сильверстоуне.