Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

Ландо Норрис проводит пока свой лучший сезон в Формуле 1, занимая четвертое место в Кубке конструкторов. Британец ни разу в сезоне не опускался ниже восьмого места и уже дважды побывал на подиуме.

Норрис уверен, что при равных машинах поборолся бы и с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном.

«Я на 100% уверен, что дал бы Максу достойный бой, – сказал Норрис Sky Sports. – Есть разные ситуации, когда роль играет опыт. Может, в них у Макса было бы превосходство. И я считаю его одним из лучших пилотов Ф1. Он доказал это еще в 16-17 лет, когда пришел в Ф1».

Ландо добавил, что его текущие успехи это плод упорной работы:

«За зиму я проделал много работы, и продолжаю делать ее по ходу сезона. Я вкладываю много времени и усилий в работу с инженерами, чтобы добиться таких результатов, как в этом году. На третий сезон у пилота уже нет оправданий. В первые два сезона кое-что тебе еще могут простить».